¿Qué va a pasar con el impuesto a las Ganancias?

En el programa Uno Nunca Sabe hablamos con el tributarista César Litvin, sobre el proyecto que presentó Sergio Massa para subir el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. El especialista nos detalló los montos a partir de los cuales actuales contribuyentes quedarían exentos de abonar.

Litvin dijo que, si sale este proyecto, todas aquellas personas que ganen hasta $150 mil brutos, es decir $124.500 de bolsillo, no van a pagar ganancias. Recordemos que hoy abonan ese arancel los solteros que cobran desde $75 mil y los casados con 2 hijos de $99 mil en adelante.

"Es un lindo aumento, que alivia el bolsillo de muchos trabajadores que están en ese margen de ingresos y que la inflación erosiona la subsistencia con el aumento de precios", opinó el tributarista quien además mencionó que "en los últimos años el mínimo no imponible se viene retrasando respecto de la inflación".

Luego hay un segundo grupo de contribuyentes que llegan a cobrar hasta $143.500, los cuales pagarán algo de impuestos, "va a depender de las deducciones que establezca la reglamentación del proyecto pero no será un salto al vacío tan grande", dijo Litvin y un tercer grupo que son quienes ganan más de $145 mil de bolsillo, estos no tienen ningún beneficio y pagarán lo mismo que venían abonando desde enero.

Según un cálculo del especialista, "hoy en día un soltero con estos mínimos previos a la modificación paga $17.766 anuales y un casado $10.034, que gana hoy 150 mil pesos brutos". Así, Litvin celebró el debate de este proyecto: "Es una buena noticia porque queda más dinero en el sector privado y productivo, si bien tiene un costo fiscal que se estima en $40 mil millones, creo que la financiación de ese costo fiscal merece algunas reflexiones".

Para detallar aquellas mencionó: "En primer lugar, no tiene costo, porque normalmente estas personas consumen ese monto, lo cual genera mayor movimiento económico e incluso más recaudación de otros impuestos y fortalece la masa muscular de la actividad económica. En segundo lugar, hablan de financiar esto con otros aranceles, por ejemplo aumentando las alícuotas de las empresas, pero creo que eso sería errado, porque el perro se va a morder la cola permanentemente y estamos necesitando más inversiones, más actividad económica, más consumo y más empleo. Seguir aumentando los impuestos no es el camino". "¿Por qué no ponemos atención en los gastos públicos improductivos?. La financiación debería venir por la baja del gasto", reflexionó.

De todos modos, Litvin dijo que hay que tener en cuenta que "esto es analgésico, es transitorio. Porque el problema principal es la inflación, que distorsiona los precios, los salarios y los mínimos no imponibles. SI no tienen una buena actualización esto seguirá pasando".

