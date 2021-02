El SUTE anunció que no va a iniciar las clases el 1 de marzo

Laura Espeche, secretaria de acción social de SUTE, confirmó que desde el gremio no van a comenzar las clases el 1 de marzo. "No le vamos a dar la foto del inicio de clases al Gobernador", dijo en el aire de No Tan millennials y detalló cuáles son los inconvenientes que ellos ven para iniciar estas manifestaciones.

"El 1 de marzo no vamos a volver a clases, vamos a parar las escuelas de la provincia", dijo tajantemente Espeche. "Ya está definido el plan de lucha y el no inicio de clases, estamos viendo la cantidad de días, la propuesta de SUTE es que sea un paro por 48 horas con movilización el 1 de marzo", completó.

¿Cuáles son los motivos?

Espeche dijo que estos son los reclamos:

La vacunación: "Estamos a punto de ir a clases presenciales sin vacunación de los docentes", dijo.

La falta de personal para limpieza: "En la mayoría de las escuelas hay pocos celadores y celadoras, están sobrecargados y no tienen la vestimenta de bioseguridad adecuada. El Estado no ha proveído barbijos, ni mascarillas. Alcohol en gel, lavandina y desinfectantes se pudo comprar con el fondo covid, pero ha sido insuficiente", añadió la secretaria del SUTE .

Los edificios escolares: "Están en pésimas condiciones. Docentes, celadores y personal directivo están haciendo malabares para tener la escuela a punto la semana próxima. Es mentira que el Gobierno está recorriendo los edificios".

"Tampoco es posible la ventilación, hemos visto en muchas escuelas que es inviable la ventilación cruzada. Hay una puerta o una venta con suerte que se puede abrir".

Sobre qué opinan los docentes, Espeche dijo que en general tienen mucho temor, "porque sabemos que el principal lugar para el hecho educativo es la escuela, hay deseos de volver y ganas, el problema es que no queremos ir a un foco potencial de contagio". Además, dijo que hay dudas. "No hay protocolo de la provincia, nos regimos por el de Nación y no terminan de ser del todo claros", completó.

Finalmente, desde el SUTE dijeron que no esperan que en 48 horas estas carencias que detalles se solucionen mágicamente y que por eso están analizando cómo continuar el plan de lucha: "Esta primera instancia es para decirle al Gobierno que no le vamos a dar la foto, porque la realidad dista mucho de lo que pretende imponer en los medios el señor Gobernador y el Director General de Escuelas", concluyó.