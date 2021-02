Bitcoin: ¿una opción para los ahorristas?

En los últimos días la criptomoneda más reconocida logró una cotización récord. El bitcoin alcanzó los USD 51.000. Este meteorismo es propio de su naturaleza inestable. Sin embargo el hecho de que grandes actores del mundo financiero como Tesla o Paypal de Elon Musk hayan invertido en esta divisa digital ha sembrado la idea de que es una posibilidad para los ahorristas que buscan una reserva de valor opcional al dólar.

Desde MDZ Radio buscamos dar respuestas sobre la posibilidad de invertir en bitcoin. ¿Se trata de un mundo de ricos o es el futuro para el resguardo de los ahorros? Para profundizar en el tema hablamos con Ignacio Carballo, economista investigador en la UBA y director del ecosistema Fintech en la UCA (Universidad Católica Argentina) .

Se produjo un boom de celebridades e instituciones que le dan su apoyo al bitcoin con fenomenales inversiones. Desde Tesla invirtiendo 1.500 millones de dólares a Paypal que anuncia la posibilidad de operar en la plataforma en criptomoneda. A esto deberíamos sumarle un contexto internacional donde "en la guerra comercial entre China y EEUU hay una carrera para ver cual es la economía que lanza la primera moneda digital con banco central" aportó Carballo. "No se trataría de un criptoactivo porque estaría de alguna manera regulada pero va a tener algún formato de blockchain o criptografía detrás".

"El impacto de este boom que estamos viendo hoy es que el mundo institucionalizado y regulado se mete en el mundo cripto trayendo la certeza de que esta es una ola que vino para quedarse y convivir con lo que son las finanzas tradicionales como la moneda regulada de los distintos estados".

¿Son las criptomonedas un juego de ricos?

Según el especialista en fintech, aunque estén ingresando nuevos jugadores al mundo de las finanzas, "cripto o no cripto, sigue siendo un mundo de ricos". En un artículo de The Guardian se publicó una lista de quiénes son los titulares de todas las acciones en el mercado de valores de Wall Street. "Allí -continuó Carballo- se encontró que el 80% de las acciones está en el 10% de los hogares más ricos de EEUU". Por lo que en el mundo de los criptoactivos si bien hay algunos actores minoritarios no se encuentra aún masificado como una verdadera alternativa.

En el caso de los ahorristas argentinos que buscan opciones para obtener reserva de valor, el bitcoin resulta una divisa muy inestable a esos fines. Las criptomonedas no cuentan con las características de "unidad de medida, reserva de valor o unidad de cuenta de manera estable". Por ese motivo es que es más una posibilidad de inversión, más que una forma de proteger ahorros. En ese sentido, "el bitcoin tiene una volatilidad enorme y un riesgo inaudito que no lo podemos comparar con las finanzas tradicionales".

