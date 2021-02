¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner pone a Kicillof como candidato a vicepresidente del PJ?

Anoche se produjo el cierre del plazo formal para inscribir listas hacia la elección de una nueva conducción del Partido Justicialista nacional. La novedad es que aparece Axel Kicillof como uno de los 5 candidatos a vice que está en la lista de Alberto Fernández. El analista político y periodista, Daniel Bilotta detalló esto en No Tan Millennials.

Según Bilotta, probablemente haya una única lista, la cual trate de reflejar la unidad de todos los sectores, precisamente para que la elección no se haga. ¿Cómo es este trámite? "Si nadie impugna esta lista la semana próxima, va a quedar oficializada y si no hay otra que se le oponga, la junta electoral debería declarar desierto el acto electoral y consagrar esa única lista". Es decir, "supongamos que la de la familia Rodríguez Saá presentó su lista, tiene una semana de plazo para negociar la incorporación de algunos de los candidatos a la que está liderando Alberto Fernández", dijo el columnista.

La aparición de Kicillof, que es un reciente afiliado al PJ, es para el analista un hecho notable: "Porque en realidad no tiene una larga militancia partidaria en el Partido Justicialista, no es su lugar de origen. Scioli no nació en el PJ y terminó siendo un funcionario trascendente, pero no un dirigente político. Probablemente ese mismo sea el destino de Kicillof, algo que le quiere evitar Cristina Fernández de Kirchner. Y como es el gobernador de la provincia, lugar a la que está atada la suerte electoral siempre en Argentina, lo coloca entre una de las 5 vicepresidencias que va a tener Alberto Fernández", dijo Bilotta.

"Pero no creo que Kicillof, aún ocupando ese lugar, sea visto como un par dentro del PJ por el resto de los gobernadores peronistas", opinó el columnista. De todos modos, resaltó que es un dato llamativo, "porque la aparición de Kicillof hace que Sergio Berni, quien tenía presentada una lista, desista".

También "es probable que Cristina Fernández de Kirchner lo haya hecho para que Berni no siga con su candidatura en el PJ, porque el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires tampoco está transitando sus mejores días en el kirchnerismo, a partir del conflicto policial que finalmente no ocurrió la semana pasada, pero que está dejando sus secuelas", concluyó Bilotta.