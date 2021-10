Bajó el dólar blue, en medio de tensiones políticas y económicas

El dólar blue cotiza en $184,50 para la venta y $180,50 para la compra. Bajó un 0,54% en relación al día anterior. Así, la brecha con el dólar oficial es del 76,5%. A este descenso se refirió el economista Carlos Burgueño, quien enmarcó la retracción del valor de la divisa norteamericana en "la buena noticia económica del día".

"En medio de las restricciones para importar, que implican que el importador se vaya al dólar blue, aún así el blue bajó", comenzó argumentando Burgueño. "Está bien manejarse con cierta tranquilidad cambiaria, en medio de este lío político corriendo detrás del dólar", agregó.

Evidentemente, opinó el especialista, "estamos ante un dólar blue a un precio, al menos, de equilibrio. Para mi está caro, es un dólar de Nicaragua, no de Argentina, es un dólar de un país de 70% de pobreza no del 40% que tenemos (que también es un montón). Pero evidentemente es un dólar que la gente está dispuesta a pagar".

Por eso, concluyó, "que el dólar blue no haya trepado en una semana políticamente y económicamente hablando muy compleja, es una buena noticia". Sobre si hubo intervenciones por parte del Gobierno dijo que, según la información que él maneja, no o no se filtró.