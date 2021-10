La teoría de que el apagón de Facebook fue un error humano intencional

Marcos Mansueti, especialista en seguridad informática y autor del libro Paranoia Digital, explicó llanamente qué fue lo que ocurrió el lunes con el "apagón" de redes sociales que se vivió por entre 6 y 8 horas en todo el mundo. Dijo que se debió a un error humano y arrojó la posibilidad de que haya sido intencional por parte de Facebook y que haya repercutido en Instagram y WhatsApp.

"Se sabe que se generó un error interno en Facebook, un cambio de configuración. Lo que de momento no se conoce es si fue un empleado que lo hizo a propósito o si lo hizo sin querer, pero lo cierto es que ese error desencadenó en otro más grande e hizo que todas las empresas de Facebook desaparecieran del mundo de Internet", explicó Mansueti.

El especialista aclaró que "no es que se borra la información, sino que queda desde la empresa hacia Internet inaccesible y de la empresa hacia afuera también inaccesible". Insistió en que siempre será un error humano lo que tenga que ver con Internet, porque ésta es una red de redes administradas por personas. "Solo no pasa, las computadoras no hacen cosas por sí solas sino lo que los humanos le dicen".

"Hay distintas teorías que quizás se conocerán en los próximos días. El domingo se supo que en Facebook hubo una filtración de datos impresionante y quizás esta noticia sacaba a la otra de los medios", especuló el especialista.

"El error fue en WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, y WhatsApp para empresas. Pero como son de las aplicaciones más usadas del mundo, a la gente le dio la sensación de que no anda nada, pero el resto de internet siguió sin problemas", explicó Mansueti .

Detalles de lo sucedido

Las aplicaciones que se vieron afectadas fueron Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y WhatsApp Business, durante más de 6 horas. Consultado sobre por qué la extensión de esta falla, Mansueti explicó: "Cuando se genera un problema técnico como el de ayer se dan dos situaciones. Primero que todo el mundo no se entera en el momento, sino un par de horas después, porque ese error debe replicar en toda la red para que todos desaparezcan. Cuando todos desaparecen tienen que hacer un diagnóstico y saber cómo pasó. Finalmente, cuando encuentran y aplican la solución deben esperar el mismo tiempo para que replique en toda la red. Yo diría que bastante rápido fue, podría haber sido un día completo, tranquilamente".

Por este error, contó el autor de Paranoia Digital, la empresa perdió millones de dólares, por el dinero que pautan en esas redes las empresas y porque otros usuarios van a buscar otros sistemas de mensajería. De todos modos, dijo, "la gente tiene que entender que los sistemas se pueden caer".