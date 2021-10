Anabel Fernández Sagasti denunció cómo es el lobby que las empresas alimenticias hacen en el Congreso

La senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, se mostró indignada por la inasistencia de los diputados de Juntos por el Cambio a la sesión de Diputados donde se trataría la ley de etiquetado. Habló en MDZ Radio y dijo que el lobby de las industrias alimenticias para demorar la norma es una realidad.

"La primera sensación es de desilusión. Yo presenté -la ley- en 2016 y la venimos trabajando hace muchos años, una política de vanguardia que quiere cuidar la salud. Pero la decisión de Juntos por el Cambio fue no dar quórum, por cuestiones inentendibles e inexplicables. A nosotros nos eligen para defender y mejorar la calidad de vida de la gente. Oscurece cuando no se puede justificar por qué no se presentaron", opinó la senadora.

Según la entrevistada, los que esta norma persigue, de fondo, es que la industria alimenticia transforme sus productos a otros más saludables, como ha pasado en distintos lugares del mundo donde se aprobó.

Fernández Sagasti, a su vez confirmó que "hay mucho lobby del sector empresarial alimenticio. No quieren que la ley de etiquetado salga e intervinieron en la Cámara de Diputados. Que los diputados de JxC no hayan bajado tiene que ver con eso y la sociedad lo tiene que saber", denunció.

Consultada sobre si las empresas de alimentos y bebidas financian a los partidos políticos, la senadora respondió: "No me atrevería a afirmar que son partes de los aportes de campaña, lo sabremos cuando se rindan los mismos. Pero sí sé, porque nos pasó en Senado, que hay lobby de las empresas, llaman a los legisladores y los visitan en el despacho".

Finalmente, Fernández Sagasti comentó que "tenemos que sacar la Ley de Etiquetado antes del 30 de noviembre, no pierdo las esperanzas. Es una deuda que tenemos con los argentinos".