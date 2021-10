Habló el abogado y familiar de uno de los rugbiers imputados por agredir salvajemente a un joven

La madrugada del domingo 17 de octubre un adolescente recibió una brutal golpiza en una fiesta de cumpleaños. Los imputados por esto son 3 jugadores del Liceo Rugby Club. El abogado de 3 de ellos y tío de uno sobre la causa habló en No tan Millennials, por MDZ Radio, y se refirió a la situación personal de los acusados. "La están pasando muy mal", aseguró Marcelo Biglieri.

Si hubo un solo golpe, ¿por qué hay tantos imputados?

La situación es compleja y difícil de entender, porque como pasa en estos hechos no es un solo momento o un solo episodio, hay una serie de tumultos y cuestiones previas donde uno de los que está imputado recibe un golpe que le lesiona el tabique nasal.

La víctima, los imputados y testigos declaran que efectivamente fue un solo golpe. Tres están imputados por amenazas, el cuarto por lesiones graves, por el tiempo de curación y porque ha terminado muy lesionada la víctima.

Cuesta entender cómo con un solo golpe que le da un chico que mide 1,68 y pesa 67 kg se genera tanto daño. Pero eso ya es parte de la investigación.

La víctima declara que recuerda un golpe y que después no supo más nada

La víctima podría no haber percibido qué pasó después del primer golpe, pero el resto de los testigos, que son 5 o 6 propuestos por la familia de la víctima, dijeron lo mismo: que fue un solo golpe.

¿Se puede determinar ya en peritajes si el golpe fue de puño, con la rodilla o con el codo?

Yo entiendo que sí, dependerá de las pericias que se hagan. Puede determinarse con bastante precisión si había lesiones previas o alguna afectación ósea o realmente es algo muy infortunado donde un golpe provoca tantos daños.

No estamos contemplando que haya habido más de un golpe, como supone el padre

La persona que asume el hecho en la fiscalía, y también lamenta el resultado, declara que aparentemente esto ha sido producto de una reacción diría que automática en una situación de tumulto, donde hay agresiones verbales, siente que lo golpean y devuelve el golpe. Pero eso ya es objeto de prueba.

Cuando la víctima declaró dijo también que recibió un sólo golpe de puño en el rostro.

En estas causas, en la medida en que víctima y victimario pueden declarar y reconocer que la situación fue de una determinada manera y hay testigos que también dicen lo mismo, ya estar buscando otra cosa es cuando menos aventurado. Lo concreto y lo real es lo que hay.

¿Cómo te sentís como tío de uno de los imputados?

Yo tengo un triple rol: soy defensor técnico, tío y además una persona del rugby, dirigente del rugby y por lo tanto esto tiene para mi un enfoque múltiple.

Actualmente se cargan tintas contra el rugby. ¿Debería tomarse en cuenta el comportamiento que han tenido algunos imputados previamente?

Ninguno tiene antecedentes, causas ni sanciones.

¿En el club tampoco?

No, no existen contra ellos. En el club hay infinidad por distintas causas reglamentarias, no necesariamente por este tipo de cosas.

Como hombre del rugby creo que hay que poner el foco en que esta violencia está en la sociedad, los chicos vienen de un lugar no nacen de un club de rugby. No creo que el rugby tenga una responsabilidad en sí.

De algún lado salen, tenés un sobrino, de tu familia salen. ¿En tu familia eran así?

Mi sobrino tampoco está imputado por agresión, sino por amenazas simples. Pero con esto no estoy apuntando a las familias, sino que es un problema de la sociedad: escuela, familia, club, amigos, medios, un montón de cosas que se deben hacer para resolver este problema.

Desde el rugby tenemos estudiado que estas situaciones se producen entre 16 y 20 años a nivel país Luego de eso los chicos empiezan un período de madurez, en el que no me puedo involucrar porque no estoy capacitado.

Estos chicos (en relación a los imputados) la están pasando muy mal, como seguramente la víctima, es uno de los peores momentos de su vida, porque nadie está listo para enfrentar una causa penal ni que lo amenacen en las redes o en las calles.