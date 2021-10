El kirchnerismo ya piensa en el después de las elecciones: cuál es su plan

El politólogo Paulino Rodrigues desmenuzó las apariciones del oficialismo y particularmente del kirchnerismo, los roles que está teniendo cada uno en la campaña, la frase de Wado de Pedro en relación al peronismo y el acuerdo con la oposición que planteó Sergio Massa. Detalló los hechos cronológicamente e hizo su análisis y conclusión sobre el final.

"La gente está en la calle para protestar contra el Gobierno y también otros para apoyarlo. El sábado hubo una convocatoria con Cristina Fernández de Kirchner en la Esma, de parte de La Cámpora", mencionó Paulino Rodrigues.

Para el politólogo, aquel fue el volver de Cristina Fernández de Kirchner, sin Alberto Fernández, sólo con los propios, casi como la conductora necesaria y allí planteó lo que luego Sergio Massa blanqueó, que es la idea de un pacto de refundación entre los trabajadores y el capital.

Sergio Massa anunció un acuerdo para después de las elecciones.

Cristina Kirchner "hizo una defensa del capitalismo y dijo que es el mejor sistema económico, por lo menos hasta aquí. También reconoció que el peronismo está más vigente que nunca y a la oposición le advirtió 'no sólo pinchen los globos, ponganse a pensar qué hacemos con el país'".

"Ato esto con lo que Wado de Pedro manifestó el domingo, cuando dijo que sin el peronismo el país no se puede gobernar. Pareció más una amenaza que una invitación al diálogo. En simultáneo a Sergio Massa dijo que después de las elecciones convocarían a un acuerdo con los empresarios, la oposición y los trabajadores. Ya no fruto de la fortaleza, sino desde debilidad", continuó Rodrigues.

"Es que no hay una conducción que pueda sintetizar al todos del cual se jacta la publicidad oficial, sin caras, recuerden que sacaron a los candidatos. Es con el 'sí', por la positiva. Hay marchas, pero no discursos, no hablan los candidatos tampoco el presidente", comentó.

"Hoy con la CGT en la calle vemos que no hay personas que hablen ni palcos, sino la lectura de un documento frío. Ya el oficialismo empieza a hablar del 15 de noviembre sin mencionarlo. Se quedó sin un estandarte, no hay un líder natural. Hay líderes de expresiones y de espacios, el más diluido es Alberto Fernández, pero está Cristina Fernández de Kirchner, la CGT, el peronismo bonaerense, la transversalidad", esgrimió.

Esto es lo que está en el escenario político de Argentina, "que no me parece menor, porque es ¿qué se hace después de las elecciones? Cristina Kirchner dio una señal: es con capitalismo. ¿Eso implica ajuste? Guzmán hace equilibrio. Por ahora está adentro, pero tampoco hay acuerdo. Hoy el riesgo país está en 1650 puntos básicos, el precio de las acciones y los bonos en Argentina están en el menor nivel de los últimos 7 meses, fruto de la demora en el acuerdo con el Fondo que nunca llega, entre otras cosa porque Argentina no presenta una hoja de ruta".

Mientras tanto, "el Gobierno advirtió que cualquier acuerdo que se firme lo tiene que validar la oposición en el Congreso, sino dejará de ser creíble, en principio porque es un gobierno que estará en transición hasta 2023".