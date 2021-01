¿Por qué Alberto Fernández demora el impuesto a las grandes fortunas?

El kirchnerismo duro le pidió a Alberto Fernández que reglamente el Aporte Extraordinario de las Grandes Riquezas, conocido como impuesto a las grandes fortunas o impuesto a los ricos. La ley se sancionó a principio de diciembre pero aún está a la firma del Presidente.

Leopoldo Moreau, diputado del Frente de Todos, afín al ala kirchnerista de la coalición, publicó un tuit en el que dijo: "El 4 de diciembre sancionamos el Aporte Extraordinario de las Grandes Riquezas. Es necesaria su rápida reglamentación que está pendiente". Sobre este retraso hablamos con Carlos Burgueño.

El economista recordó que se trata de un impuesto que para el ala kirchnerista no es un arancel sino un aporte solidario, con el Estado prevé recaudar 300 mil millones de pesos. ¿Seguirá un camino judicial esa ley?, le preguntamos al economista. "Sí. Me consta de que hay al menos 2 estudios contables que se están asesorando porque sus clientes le dijeron que optarán por eso", respondió.

De todos modos, el especialista resaltó que ese camino judicial no implica que se exima a la persona de pagar el impuesto: "Lo más probable es que lo tengan que pagar, mientras sigue el reclamo en la Justicia, que durará muchos años, hasta que llegará a la Suprema Corte y, si llega a ganar el demandante, la AFIP -que nunca devuelve plata-, a lo sumo le dejará un dinero a favor".

¿Qué ocurre si una persona alcanzada por el Aporte Extraordinario a las Grandes Riquezas decide no abonar? "La AFIP te embarga y te ejecuta todas las cuestiones judiciales que tiene a su alcance para quienes evaden impuestos. Lo cual es una contradicción, ya que esas sanciones, principalmente la inhibición de cuentas, se llevan a cabo cuando vos no pagás un impuesto y resulta que el Gobierno dice que esto no es un impuesto", respondió el economista.

Burgueño resaltó que esta ley se aprobó en el Congreso a principios de diciembre y que será reglamentada bien entrado febrero. "Fíjense la demora en instrumentar un impuesto o aporte o instrumento para sacarle plata a los privados. Esto te demuestra el poco compromiso que tiene este gobierno, Alberto Fernández, (Martín) Guzmán y la propia AFIP, que nunca quisieron este impuesto. Fue una iniciativa del Instituto Patria". En ese mismo sentido, el economista comparó este aporte con el impuesto al dólar ahorro, que "se demoró horas en ser reglamentado".

Más información sobre el impuesto

Desde el Ejecutivo, la explicación a la demora es que quieren revisar punto por punto la ley sancionada por el Congreso. La misma establecía que:

Se calcula sobre la base imponible de bienes personales, pero los dólares se toman según la valuación oficial.

La alícuota en principio, para quien tiene entre 200 y 300 millones de pesos, es del 2% sobre ese monto. A partir de ahí hay alícuotas progresivas que van del 2 al 3.5%.

El proyecto dice que es por única vez.

Quien paga bienes personales no queda excluido de este impuesto . "Ese es el problema, y el principal planteo de inconstitucionalidad es que vos ya pagaste ese impuesto cuando pagaste bienes personales, entonces debería deducirse. Pero no", aclaró Burgueño.

Se aplica a los activos, no al patrimonio neto.

Finalmente, el especialista opinó que "este impuesto tiene una carga ideológica enorme y sólo se justifica por eso. Nació como una revancha del kirchnerismo contra Macri y sus amigos y todo lo que eso representa para ellos".