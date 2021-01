¡Gran jueves! Hay noticias importantes respecto del dólar blue

En su columna diaria,el economista Carlos Burgueño resaltó el precio del dólar blue, que en una semana bajó 4 pesos, un dato no menor teniendo en cuenta la época del año en la que nos encontramos. Esto se suma a que el dólar oficial y los dólares financieros subieron, lo cual hace aún más alentador el panorama.

El dólar blue estaba en $159 en el inicio de la semana y hoy cotiza a $156, contó Burgueño y a su vez resaltó por qué es un dato no menor: "Esto se dio con un aumento del dólar oficial, del CCL y del MEP. Entonces lo que vemos es que se está dando un esquema de incrementos leves del dólar oficial siguiendo la inflación, sin que eso presione el blue ni mucho menos", tradujo el economista.

Así, nos encontramos ante "un reacomodamiento de los mercados cambiarios, probablemente a la espera de lo que es la liquidación sojera de abril/marzo", detalló Burgueño. Respecto de ese reacomodamiento cambiario señaló que siempre es bueno "para la economía y para la salud mental de los operadores de la economía".

Según nuestro columnista, "que en enero y, fundamentalmente, en febrero el dólar blue no se escape es sumamente positivo, porque en esos meses pegan en la línea de flotación del mantenimiento de la economía". "Es un buen dato que en 3 días el blue haya bajado", reiteró.

Ya había cerrado el viernes sosteniendo la baja de un peso del jueves pasado, con lo cual Burgueño también dijo que podemos hablar de que el blue bajó 4 pesos en una semana. "Nada extraordinario, simplemente que no estamos en un enero de presiones cambiarias, lo cual no es poco. Además, ayer el Banco Central vendió divisa, subió el dólar oficial y subieron los dólares financieros y el blue bajó. No está mal", insistió.