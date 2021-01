Diego Guelar: "El Gobierno está perdido en muchos aspectos"

La destitución de Donald Trump puede estar cerca, luego de que la Cámara de Representantes aprobara por 232 votos frente a 197 la moción de acusar al presidente de "incitación a la insurrección" por los violentos sucesos de la semana pasada en el Capitolio.

Sobre el tema, hablamos en MDZ Radio con el diplomático Diego Guelar, que fue embajador de Argentina ante la República Popular China entre 2015 y 2019. ​El abogado, político y diplomático, fue diputado y embajador en los Estados Unidos en dos ocasiones, Brasil y la Unión Europea, así como presidente de la Fundación Banco Ciudad de Buenos Aires.

"Este oprobioso hecho de la toma del Capitolio marcando la finalización de la presidencia de Trump sorprende y ha sido superior a uno de ficción, de cualquier película de Hollywood", comienza diciendo Guelar. "Por supuesto que se justifica el debate en el poder legislativo de los EE.UU. sobre la posibilidad de impeachment del presidente. El Senado tendrá la definición. De todos modos es muy fuerte que el Senador Mitch Mc Connell, presidente del bloque de los Republicanos en el Senado estadounidense, esté a favor del juicio político".

"El compromiso del presidente en estos sangrientos hechos, donde murieron cinco personas, está mas que comprobado. Tiene responsabilidad directa. Ha sido autor intelectual, ha convocado a la violencia. Es un acto muy desafortunado, pero marca que la democracia, hasta en el caso de una de las repúblicas más consolidadas del mundo, debe ser custodiada".

La continuidad: ¿Cómo será EE.UU. después de Trump?

"Yo creo que ya en diciembre de 2019, antes del inicio de la pandemia, los dos temas de debate centrales en el mundo eran la dura negociación entre EE.UU. y China y el debate global entre las tendencias renovadas de nacionalismos populistas en el mundo y una globalización más cooperante de tipo internacional. Este ultimo es un debate universal, y la pandemia puso al rojo vivo la discusión por los dos temas", siguió Guelar.

"El mundo necesita más que nunca, para recuperarse de un golpe tan fuerte como la pandemia, mayor cooperación y globalización y no nacionalismos que cierren las fronteras", consideró.

"Ahora, si bien es un tema internacional, Estados Unidos es quien pone al rojo vivo este tema. Yo tuve el honor de conocer a Biden y es un hombre con extraordinaria experiencia en fomentar los acuerdos bipartidarios. Es alguien providencial para lograr que se sanen heridas internas y corregir muchos errores de la presidencia de Trump".

"Creo que viene una presidencia de centro, con mucha racionalidad y sentido común, que va a ayudar a recomponer y a fortalecer una tendencia de diálogo fecundo con Asia Pacífico, América Latina y Europa. La región de Asia Pacífico había sido dejada de lado por la administración Trump. Recordemos que cuando asumió, estaba por firmarse el acuerdo Traspacífico de libre comercio negociado durante 8 años por Obama, y que decidió abandonar".

"Es mucho lo que va a tener que recomponer EE.UU., son muchas las heridas que va a tener que sanar la sociedad norteamericana. EE.UU. tiene una grieta mucho más grave que la de la Argentina. Nuestra grieta es una debilidad de la clase dirigente, que es realmente indignante. Los argentinos necesitamos unidad nacional, que nos dirijan para convivir con la pandemia este año, que recompongan el sistema económico... Y lo que tenemos es una grieta que no es otra cosa que un juego de dirigentes. Los argentinos no estamos peleando por la calle como en EE.UU., no tenemos diferencias políticas importantes. Lo peor que nos puede pasar sería agrietarnos en serio", considero el diplomático.

Llega Biden... ¿Qué pasará con Bolsonaro?

"Brasil se ha caracterizado por una política muy pragmática en materia de política exterior. Se va a adaptar al cambio y va a seguir definiendo una política de alianza con EEUU, pues la tiene desde 1917, con la primera guerra mundial. Se trata de una sólida relación que no se va a alterar de ninguna manera".

"Con respecto al Acuerdo de París, y al anuncio de Biden de que volverá a él, mi perspectiva es que veremos un giro, un replanteo y un reacomodamiento de política exterior brasilera en estos términos".

La medida de Bolsonaro contra el trigo y Scioli

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, expresó hace pocos días su "profunda preocupación y rechazo" al decreto del presidente Jair Bolsonaro que habilitó en forma permanente cuotas de importación de 750 toneladas de trigo sin aranceles para cualquier país fuera del Mercosur, lo cual afecta a las exportaciones argentinas. Al respecto, Diego Guelar consideró que "El embajador Scioli actuó muy rápidamente, fue muy claro al cuestionar esta decisión planteando que era fundamental nuestra relación porque nosotros proveemos con más de tres millones de toneladas de trigo a Brasil".

"Creo que fue muy oportuno que saliera muy firme en su posición, e inmediatamente fue recibida su protesta por el presidente. Creo que este capitulo esta superado, pero hay muchísimo para trabajar. Nuestra relación asociativa principal es con Brasil".

"Vamos a cumplir 30 años de Mercosur de este año, y las características personales de nuestro presidente y del brasileño son absolutamente secundarias. Argentina, que desde dicimebre pasado preside por un semestre el Mercosur, debe fortalecer las relaciones con nuestros vecinos, debe poner énfasis en concretar el acuerdo con la Unión Europea de libre comercio, avanzar en las relaciones con EE.UU. y con China. Hay condiciones excepcionales para avanzar si las utilizamos positivamente".

¿Hay equipo en el gobierno argentino para avanzar?

"Decididamente creo que el gobierno no tiene equipo. Esta perdido en muchos aspectos, desde el manejo económico, el de la pandemia, la falta de una política exterior... Debería replantearse este principio de año para poder alinearse y proponer un acuerdo a la oposición sobre dos temas fundamentales: pandemia y la puesta en marcha la economía después de una recesión tan brutal como la del 2020. Hay que dejar de echar culpas al pasado, porque en los últimos 60 años han sido muy compartidas. El eje está en construir juntos un futuro mejor".

Para escuchar la nota, hacé click aquí.