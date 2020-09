¿Estamos en el pico de la pandemia?

En el programa Uno Nunca Sabe hablamos con Oscar Sagás, subsecretario de Salud, quien nos comentó cuán estresado está el sistema sanitario y cuál es la situación de la provincia frente al aumento de casos.

Sagás aseguró que si bien "tenemos un aumento de casos que ha ido escalando, el sistema actual sigue respondiendo". Dijo que ya están poniendo en marcha nuevas estrategias, las cuales se vienen planificando desde marzo, pensando en la fase de mitigación.

Entre esas maniobras están las que anunció el Gobernador ayer, las cuales se basan en el cambio de perfil de algunos hospitales, para aumentar el número camas. Tal es el caso del del Carrillo, que era un nosocomio pediátrico y como tenían un índice de ocupación más bajo "decidimos cambiarle el perfil, incorporar 60 camas para el paciente adulto, con un equipo de profesionales, incluidos los pediatras, que se han capacitado para atender a este tipo de pacientes".

Por otro lado, el Notti será exclusivamente pediátrico para atender a niños con sus familias o convivientes y también el Fleming, cuya internación para menores se lleva al Notti y así su terapia intensiva se transformará únicamente en una de adultos.

Le preguntamos a Sagás si el sistema no colapsó rápido en Mendoza, a lo que respondió que "evidentemente esto tiene un impacto, pero por eso hay alternativas que se están llevando a cabo con muy buenos resultados, porque todo es muy dinámico".

El subsecretario de Salud también dijo que está claro que "hay un número de contagios bastante alto y esto tiene que ver con la circulación que hay hoy por hoy". Por eso, insistió en que "hay que respetar todo lo que venimos diciendo. Si nosotros cumplimos esto podemos estabilizar el número de pacientes y el sistema no va a estresarse más".

Para Sagás, las medidas que anunció ayer el Gobernador alcanzan, siempre y cuando, la gente las cumpla. "son buenas, pero si esto sigue en aumento se deberá ver cómo continuamos. No hemos vuelto a fase 1, porque el sistema está respondiendo".

Llevó tranquilidad a la población diciendo que "el Gobernador está seguro de lo que está haciendo. Sólo necesitamos limitar un poco la circulación de la gente y cerrar lo que se ha dicho. La prioridad seguirá siendo la salud de los mendocinos".

¿Estamos en el pico de casos?

"Evidentemente hay un ascenso y aún no estamos en el pico", dijo Sagás. Pero aclaró que "esto es el día a día, los cálculos matemáticos en pandemia no se cumplen al 100 porque depende tanto de lo clínico como del comportamiento de las personas".

"No hay que tener miedo, hay que tener responsabilidad", aseguró. Respecto de aquellos que opinan que tal vez contagiarse sea la solución, para dejar de vivir con el "fantasma del virus", Sagás fue claro: "Lo mejor es tratar de no contagiarse, exponerse porque sí no tiene ningún sentido. Además, arriesgamos a los adultos mayores que tenemos cerca".

