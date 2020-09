El testimonio que refuta a quienes hablan de que es “una gripecita”

Facundo Prieto, un médico urólogo mendocino, se contagió de coronavirus y ha pasado días muy duros en torno a su enfermedad. Tanto así, que ya un poco más recuperado quiso dejarle un mensaje a la sociedad a través de su cuenta de Facebook, particularmente a quienes dicen que prefieren contagiarse y pasar el momento.

"Voy a contarles mi historia, con el deseo de poder transmitir en estos días tan difíciles una mayor toma de conciencia.Tengo 34 años, soy Médico Urólogo y era uno de los que decía.....naaaaa esto del covid es una estupidez, una simple gripe", comienza la publicación del joven médico.

En el programa Uno Nunca Sabe, de MDZ Radio, lo llamamos para que nos narre en primera persona cómo es infectarse de covid y quedar internado en Mendoza. Aún agitado y claramente agotado, nos comentó que ya no está en terapia intensiva, pero que continúa en sala común, a la espera de que algunos resultados mejoren.

Al aire, Facundo ratificó lo que había publicado: "Mi pensamiento era que esto es una simple gripe, nos vamos a engripar todos y ya va a pasar". Pero lo cierto es que el médico no tuvo esa suerte, a pesar de ser joven y no tener ninguna enfermedad de base. Desde que comenzó a ser un caso sospechoso, hasta que le confirmaron el resultado del hisopado, Prieto contó que "llevaba 72 horas con fiebre y dolores musculares sin parar. Al agudizarse la falta de aire decidieron internarme en el Hospital Español sólo para un mejor control".

Pero el diagnóstico del urólogo se agravó, por lo que debieron pasarlo a terapia intensiva, ya que su capacidad respiratoria empeoraba por aquellos días. Estuvo 48 horas en esa unidad de cuidados y relató que es muy angustiante estar del lado del paciente: "Yo veía todo lo que pasaba a mi alrededor, que van a intubar a uno, que se está muriendo otro. Ruidos, alarmas, gente que entra y sale".

Asimismo dejó en claro que su intención al contar su caso no fue generar pánico ni miedo en la sociedad, sino responsabilidad. "No es una simple gripe como yo pensaba, y como piensan muchos", dijo el profesional. En concordancia con lo que resaltó en su posteo de Facebook: "Esto no es joda, es en serio todo lo que está pasando. Se están colapsando las terapias intensivas, tomemos conciencia y respetemos lo que nos dicen que hagamos. Ya va a volver todo a la normalidad".

El médico, quien trabaja en dos nosocomios de la provincia, dijo en MDZ Radio que no tiene en claro cómo se contagió. Aseguró que no estuvo en contacto con pacientes o sintomáticos de covid, por lo que no sabe si contrajo el virus en el ámbito hospitalario o extrahospitalario.

Por último, habló sobre la situación del sistema sanitario y del personal de salud. Tanto por su experiencia como por la de sus colegas allegados, aclaró que se viven momentos muy complejos. El personal médico y de limpieza se encuentran al borde del colapso,"trabajando varios días de corrido, con más horas de la cuenta y casi sin días de descanso". "Si uno se contagia, contagia a otro y así se forma una bola de nieve que tarde o temprano termina con el colapso. No somos infinitos, va a pasar", sentenció.

Esta es la publicación completa de Facundo Prieto:

Podés escuchar la nota completa, con el testimonio del Facundo, clic acá.