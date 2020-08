Salud mental: pensar "a mí no me va a pasar" es negación

El hartazgo y la sensación de incertidumbre de no saber cuándo va a terminar todo esto se expresa en las calles y en las redes sociales cada vez con mayor intensidad. También vemos actos irresponsables donde se organizan fiestas o eventos de gran concurrencia que favorecen el contagio y que muestran la falta de empatía, pero también el cansancio y la angustia. La ansiedad por recuperar todo aquello que hoy, para cuidarnos, no podemos hacer.

Por este motivo, en el consejo asesor del Presidente Alberto Fernández hubo algunas incorporaciones recientes con la intención de evaluar desde otras áreas, el impacto del aislamiento y las posteriores medidas. Se trata del psiquiatra Santiago Levín, la psicóloga Alicia Stolkiner, el cientista social Juan Piovani y el infectólogo Javier Farina.

Desde MDZ Radio consultamos a la Licenciada en Psicología Alicia Stolkiner sobre el funcionamiento de la Salud mental en nuestro país. Stolkiner explicó que si bien este año iba a ejecutarse la modificación de los hospitales monovalentes en instituciones de salud integral que no favorezcan las internaciones prolongadas como establece la Ley de salud mental (2010), no se pudo por la pandemia. Sin embargo, en nuestro país tiene una legislación y un sistema de avanzada respecto a muchos otros en el mundo ya que la atención primaria contempla la salud mental. "Durante estos tiempos, esos centros han estado trabajando y mucho" aseguró la especialista, con líneas telefónicas y formas de acompañamiento para los adultos mayores que son en general los que están más incomunicados por la brecha digital.

Entre los ejes que está trabajando como parte del consejo asesor del Presidente, Stolkiner señala que uno que ella propuso es "cómo lograr que la población vaya incorporando prácticas de cuidado colectivo" y que esto no puede ser únicamente por temor. Aquí argumenta que uno de los efectos que tiene la permanencia de la pandemia es la "negación" o la "re-negación".

Cuando uno piensa "esto a mí no me va a pasar" o "si me pasa va a ser leve porque soy joven", eso es negación. Pero luego hay un sector importante, "no en sentido cuantitativo" que ni siquiera cree que el Coronavirus existe, que lo niega de plano. Por eso se da la discusión "entre lo científico y lo no científico" como también la "aparición de recetas mágicas sin ningún tipo de convalidación científica" que terminan en que incurran en peligros para sí y para otros.

Durante buena parte de este tiempo, las recomendaciones para cuidarse tenían de base algo que a veces parece impracticable: la empatía. Pero ¿qué es la empatía? "Es la capacidad para percibir lo que sucede con el otro y pensarse implicadamente en ello". Por eso el uso del tapabocas, no es para no contagiarse uno, si no para cuidar de los demás. La especialista dice que prefiere por tanto hablar de "cuidados colectivos" en contrapartida a la idea más individualista de "cuidarse uno" o de que esto tenga que venir desde afuera y alguien tenga que ocuparse de nosotros.

¿Cómo hacemos con los jóvenes?

Alberto Fernández en sus últimas dos conferencias de prensa sobre la pandemia, hizo especial alusión a los jóvenes como el sector de la población que con su descuida expone al contagio a los demás. Esto en los últimos días lo convalidó la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) indicando que las personas entre 20 y 40 años son en este momento los grandes propagadores del virus.

La Licenciada Stolkiner indica que aunque los jóvenes suelen ser bastante omnipotentes y por ello corren riesgos sin pensarlo, la forma que podemos darnos para interpelarlos es "llegarles con información clara sobre el peligro que representan para otros". Simultáneamente nadie puede decir que los jóvenes carecen de empatía, al menos la mayoría de ellos tiene una gran sensibilidad sobre lo que pasa a otros.

Cuando uno atraviesa un duelo, no hay protocolo que valga

Uno de los episodios de la vida que no han abordado las políticas públicas durante este largo período de aislamiento, es el duelo por el fallecimiento de un ser querido o bien la partida de un paciente de Covid que lo hace en completa soledad. La psicóloga que trabaja junto a la presidencia, asegura que este es uno de los temas en los que se está trabajando. En clínicas y hospitales se ha intentado restringir el ingreso o circulación de personas. Incluso cuando no se trata de un caso de coronavirus, ha resultado muy difícil el acompañamiento del paciente que está internado".

En el consejo están evaluando una forma en la que esto se pueda solucionar. Incluso se han ideado formas de crear contacto con los pacientes a través de tablets y teléfonos. Se está haciendo una experiencia en La Plata. Se trata del Hospital Rossi, que cuenta con un equipo especializado en cuidados paliativos de enfermos incurables que ha diseñado un protocolo específico de acompañamiento de pacientes Covid ya que entienden se trata de una muerte muy solitaria. Por eso, los familiares reciben un entrenamiento y un instructivo para aprender a utilizar el kit de protección de manera que puedan ingresar y visitar a sus seres queridos. Claramente el contacto no está permitido, pero las palabras pueden ser un vehículo de afecto de suma importancia en un momento tan delicado.

La Licenciada en Psicología Alicia Stolkiner finaliza diciendo que en Argentina hay una muy buena Ley de muerte digna que puede ser una buena referencia para ver si creamos una forma de acompañamiento y de duelo digna de una sociedad humana.

Escuchá la nota completa acá.