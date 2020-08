No te podés perder estas series nominadas a los Emmy

A partir de las nominaciones a los Premios Emmy 2020, la periodista Magela Muzio presentó en El Permitido, de MDZ Radio, las joyitas que a su entender no te podés perder. Te dejamos un breve repaso sobre lo que se entiende que es lo mejor de la industria televisiva este 2020 y las sugerencias para que ya vayas dejando en tu lista de series pendientes.

Esta semana se conocieron las nominaciones a los Premios Emmy, los galardones que reconocen lo mejor de la industria televisiva. Para la edición 2020 de estos premios nos encontramos con tanques como Watchmen, la aclamada serie de HBO, que se llevó un total de 26 nominaciones. La siguen de cerca la multipremiada comedia The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon), con 20, Ozark (Netflix) y Succession (HBO), con 18 cada una, y The Mandalorian (Disney+), con 15. Si bien cada una de estas producciones destacan por su historia, su puesta en escena y sus grandes actuaciones, hay algunas joyitas en la lista de nominados que si no viste, te recomendamos que veas:

Normal People

Este drama romántico, basado en libro del mismo nombre escrito por Sally Rooney, cuenta la historia de amor entre Marianne y Connell, desde sus últimos años de adolescencia hasta sus primeros años de adultez. Un relato sobre el primer amor y cómo la llegada de una persona puede cambiar la vida del otro, desde lo sentimental hasta en la intimidad. Imposible no sentirse atraído por las excelentes actuaciones y la química entre Daisy Edgar-Jones y Paul Mescal, nominado a Mejor Actor.

Duración: 1 temporada - 12 episodios de 50 min

Dónde verla: Plataforma StarzPlay o Hulu (ambas disponibles en Latinoamérica).

Dead To Me

Otra de las comedias nominadas este año, pero que -a nuestro entender- no ha tenido el reconocimiento que merece por parte de la Academia Televisiva, es Dead to Me. Esta comedia dramática protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardellini cuenta la historia de dos amigas: Una de ellas es una viuda obsesionada con la reciente muerte de su marido, mientras que la otra es una mujer optimista de espíritu libre que esconde un secreto. Entre ambas surge una poderosa amistad con alguna que otra vuelta en el camino.

Duración: 2 temporadas - 10 episodios cada una de 30 min

Dónde verla: Netflix

Glow

Si alguna vez pensaste que la lucha libre era aburrida, Glow llegó para cambiar eso. Esta comedia ambientada en los 80, sigue la historia de Ruth. Ella es una actriz con una carrera poco prometedora que se une a un grupo de mujeres para protagonizar un programa televisivo sobre lucha femenina, llamado Glow. Esta ficción cuenta con un reparto diverso, actuaciones sólidas y situaciones divertidas para pasar un buen rato.

Duración: 3 temporadas - 10 episodios de 30-40 min

Dónde verla: Netflix

Schitt´s Creek

La última recomendación de esta lista es Schitt's Creek, una comedia desopilante que gira en torno a los Rose. Ellos son una familia adinerada que cae en bancarrota y debe abandonar su lujoso estilo de vida para mudarse a Schitt's Creek, una ciudad rural que habían adquirido en broma un tiempo atrás. Sin duda, una de las joyitas escondidas en medio de ambiciosas producciones.

Duración: 6 temporadas - 13 episodios cada una de 22 min

Dónde Verla: Comedy Central