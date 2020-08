¡Al fin lo dijeron! Por esto marchó ayer Juntos por el Cambio, según Patricia Bullrich

Hablamos con la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sobre la marcha del #17A. Explicó cuáles fueron los puntos de queja y qué rol cumplió la oposición.

Para Bullrich, los manifestantes de ayer reclamaron "que no se gobierne para una parte del país, sino para el conjunto. Gritamos por la necesidad de que no se haga con la Justicia Federal sólo lo que quiere el Gobierno".

Así, la ex ministra de seguridad detalló los que considera los 3 reclamos más fuertes de la sociedad:

"El primer objetivo de la marcha es que se retiren los proyectos de la reforma judicial , porque no es el momento".

"También hubo reclamos económicos, por la gran cantidad de argentinos que están perdiendo todo. Se están endeudando y cerrando sus comercios".

"El tercer pedido es por la inseguridad".

Respecto de lo que Bullrich considera como el punto en común de los reclamos, que es el "no" a la Reforma Judicial, la ex ministra dijo que "vamos a ver si avanzan con esto, porque en Juntos por el Cambio vamos a sacar un documento fuerte". "En el sentido de que así, sin escuchar a la gente ni a la oposición, estas reformas son de corta duración", completó.

Respecto de los dirigentes de la oposición que asistieron a la manifestación, la presidenta del PRO dijo que "ayer se discutía algo más estratégico, que es cómo se constituye la representación de quienes sacamos el 41% de los votos. Ir ayer a la marcha era interpelar esa representación".

Así mismo, Bullrich no quiso opinar sobre la ausencia del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Yo no voy a evaluarlo, él se está construyendo. Es un líder de nuestro espacio y no me corresponde evaluarlo. Su decisión de ayer de no concurrir fue personal, como la mía de ir también lo fue", sentenció.

Bullrich minimizó la venia que le hizo un policía durante la marcha y lo tomó como un gesto de respeto.

La cuarentena

"Nosotros planteamos el 12 de abril la necesidad de equilibrio y no lo ha habido, porque 150 días de cuarentena no es equilibrio", reclamó la dirigente. "Tomen a cualquier comerciante y pregúntenle cuánto debe y cuántos años estará pagando esa deuda", cuestionó.

Respecto de esto, Bullrich enfatizó en que "ha sido una exageración sin resultados, porque no han bajado los contagios. La curva siempre fue para arriba". "El presidente debe analizar la situación, no puede hacer 10 veces lo mismo, para tener el mismo resultado, cada vez peor", finalizó.

