Saracco: "En un mes puede haber una situación similar a la de Buenos Aires"

Mientras Mendoza se enfrenta al debate interno de si hay o no circulación comunitaria de coronavirus, el director del Observatorio de Salud Pública de la facultad Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, Sergio Saracco, habló con MDZ Radio y explicó de manera clara algunos conceptos para entender cómo evolucionará el impacto de la pandemia en Mendoza. "Tenemos que entender que el virus está circulando en nuestra provincia, por lo tanto nos tenemos que cuidar, porque no sabemos si el que está enfrente está infectado y transmitiendo la enfermedad", dijo Saracco. "Hay una fuerte cantidad de infectados asintomáticos", completó.

El especialista explicó que por el conocimiento que tienen creen que Mendoza puede entrar en una situación similar a la de Buenos Aires en aproximadamente en un mes. Es decir, que pueda haber un aumento de casos (siempre proporcional a la población de Mendoza) y de circulación del virus. "En un mes puede haber una situación similar a la de Buenos Aires, pero de manera proporcional. Es lo que está estudiado con otras enfermedades respiratorias, donde lo que pasa en esa zona se reproduce en Mendoza con algunas semanas de diferencia", aclaró.

Ante esto, el médico explicó que estamos en un momento de crecimientos de casos, en todo el Cono Sur, un proceso que debemos considerar lógico. La escalada, detalla, puede producirse de forma natural, que es cuando se generan una gran cantidad de enfermos que saturan los sistemas de salud como pasó en Europa o en Asia; o bien de forma controlada, como hizo nuestro país. "Argentina tomó acciones para controlar este crecimiento exponencial", expresó.

Las estrategia para enfrentar la pandemia tiene varias etapas. Luego de la etapa de contención (en la que está Mendoza) llega de mitigación, es decir que cuando esta situación se "me escapa y yo no puedo identificar con quién estuvo o quién lo puede haber contagiado y no lo encuentro, entramos en esta situación de circulación local". "Allí hay que entrar en otra estrategia de batalla; la mitigación: disminuir el daño. Ya se deben tomar otras conductas (que no haya saturación o que el sistema de salud pueda dar respuesta a este aumento que se viene), porque ya está circulando libremente entre nosotros", aclaró el especialista.

Respecto de esto, Saracco dijo que considera que estamos en un momento crítico, ya que "estamos en una disyuntiva, que debe resolver el Gobierno Provincial y Nacional: Por un lado, aplicamos el aislamiento social preventivo, una medida de altísima efectividad para el control (por eso tenemos esta meseta de 100 días), pero esto tiene un impacto socio económico muy alto. El hecho es que nos encontramos en el momento de crecimiento de casos y por otro lado el agotamiento social de cumplir esta cuarentena".

Ante esta encrucijada en la que nos encontramos como sociedad, el especialista asegura que debemos tomar como modelo a Buenos Aires, "tenemos que ver lo que pasa allá y cómo replica en el resto de las provincias". Y completó: "Debemos reforzar los cuidados, es decir, ir retomando las actividades que nos permitan la subsistencia económica, mantener los vínculos sociales y tomar las medidas para protegernos".

Escuchá la nota completa del programa Uno Nunca Sabe,haciendo click acá y repasá los conceptos claros que nos brindó al aire Saracco.