¿Puede haber transmisión de Covid-19 por aire? Qué dicen los infectólogos

Entre las formas de transmisión del coronavirus siempre estuvo en debate si el aire era una posibilidad y al principio se desacató a nivel mundia. Pero ahora, la evidencia de varios científicos fue presentada a la Organización Mundial de la Salud (OMS) podría introducir cambios en las guías sobre la contagiosidad del Covid-19.

Se sabe que el virus se propaga a través de pequeñas gotas eyectadas desde la nariz y la boca de una persona infectada que caen rápidamente al suelo. Pero una carta abierta firmada por 239 científicos de 32 países aporta las primeras evidencias de que las partículas flotantes en aerosol podrían infectar a las personas que las inhalan, señala LA NACIÓN.

Infectólogos locales consultados por LA NACION sostienen que esta hipótesis debe manejarse con mesura ya que sólo se trata de un primer indicio que deberá ser investigado para ser comprobado o no. Además, si se produce un giro en la forma de transmisión a través del aire, ésto sólo ocurriría en espacios cerrados, con poca ventilación y con hacinamiento, de la misma forma que se propagan otras enfermedades como la gripe.

"Aún no hay evidencia científica suficiente como para avalar esta situación, que comprueben esta transmisión. La OMS dice que debemos repensarlo, que no se puede descartar que haya transmisión aérea. Si es así, se deben cambiar las guías de cuidado , pero la posibilidad se encuentra en estado inicial, hay que estudiarlo un poco más", sostuvo el médico infectólogo del Hospital Ricardo Gutiérrez y miembro del comité de expertos que asesora al Poder Ejecutivo, Eduardo López a LA NACIÓN.

"El desafío es demostrar si esto ocurre o no, hacer una evaluación para saber cómo es la transmisión porque no era lo que se creía hasta el momento", opinó Lautaro de Vedia , médico infectólogo y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) . "A veces en las salas de terapia intensiva, en pacientes con respirador o con maniobras invasivas puede haber una aerosolización del virus, pero son situaciones puntuales y no del día a día. Hay que ser cautos con esta posibilidad", añadió. Fuente: LA NACIÓN