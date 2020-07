Andrés Gil Domínguez sobre la Reforma Judicial: "Aumentar a 9 el número de miembros de la Corte es óptimo"

Hoy en el programa Uno Nunca Sabe, de MDZ Radio hablamos con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien es uno de los elegidos por el presidente, Alberto Fernández, para integrar el Consejo Asesor que sugerirá los pasos a seguir para una reforma judicial.

Esta es la entrevista que le hicieron Marcelo Arce y Laura Prudencio:

¿Con qué expectativa encara este trabajo, mediante el cual se está empezando a discutir esta reforma de la Justicia?

Con mucho entusiasmo, con ganas de hacer un aporte constructivo y muy motivado. Vamos a poder debatir, con un conjunto de hombres y mujeres que provienen del ámbito jurídico, que es diverso, y que va a permitir una construcción de sentido enriquecedora. Pueden existir mayorías y minorías, con lo cual eventualmente si el presidente desea elevar un proyecto al Congreso para que estos temas se discutan, los miembros del Congreso van a tener las distintas opiniones y fundamentos que dieron lugar al informe final, con lo cual esto va a enriquecer notablemente también a la eventual discusión de estos temas en el Congreso.

¿Cuál va a ser el trabajo que van a tener estos 11 especialistas?

Son dos temas distintos, uno es la reforma, que será la unificación de algunos fueros federales, que es una reforma que ya elaboró el Poder Ejecutivo y que se va a elevar al Congreso. Ahí la comisión de juristas no tiene intervención.

Después habrá otros temas que se van a discutir, que habrá un dictamen final y esto va a delimitar que el presidente, sobre la base de estos informes, elabore distintos proyectos de ley, para que sean discutidos en el Congreso. Son dos temas distintos, que van a ser presentados en el mismo momento.

¿Ahí el trabajo de ustedes en qué va? ¿En la ampliación de los miembros de la Corte?

En el funcionamiento de la Corte, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la implementación de juicios por jurados. Aún no sabemos el listado de temas, esto ha trascendido en los medios.

¿Cómo es la metodología de trabajo de este Consejo Asesor?

Aún no he tomado conocimiento del funcionamiento del mismo. A mi me parece que cuanto más abierto y participativo sea, que la sociedad vea los debates y se convoque a instituciones que puedan hacer un diagnóstico y un aporte, más enriquecedor será.

¿Ve viable la ampliación de la Corte? Incluso la división por salas.

La división por salas para mi no se condice con el modelo constitucional argentino. Sería por especialidad, pero si uno la divide por salas está subordinando la Constitución y los tratados de Derechos humanos a ese derecho penal o civil, cuando en realidad es a la inversa. No concuerdo con la división en salas, creo que choca con nuestro modelo.

Respecto del número de la Corte, me parece que un número de 9 es un buen número, desde el punto de vista de una ingeniería normativa óptima. Después hemos tenido en la historia de las Cortes de nuestro país, Cortes con 5 que han funcionado bien, con 3 que han funcionado bien y con 9 que han funcionado mal, me parece que va a depender de la Corte Suprema.

Creo que hay ciertas modificaciones que se deben hacer, como establecer tiempos para que la Corte resuelva, establecer que la Corte no puede rechazar recursos sin dar fundamentos y un justiciable no sabe por qué se le rechazó ese recurso. Son reformas que se pueden hacer, que no se vinculan con la cantidad de miembros.

¿El problema es la Corte dentro del funcionamiento del sistema judicial en Argentina?

La Corte puede ser uno de los aspectos que hace a un diagnóstico sobre el mal funcionamiento de la Justicia en Argentina. Sí es un engranaje muy importante, porque es quien en última instancia interpreta la Constitución y aplica los tratados sobre Derechos Humanos.

¿Qué habría que hacer en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de la selección y remoción de los jueces?

Hay que establecer los concursos anticipados, de forma tal que cuando haya una vacante ya exista un listado de aspirantes para armar una terna y elevarla al presidente. Otro punto es que el primer mandatario nacional tenga un plazo para elegir a uno de los candidatos de la terna y, si no lo hace dentro de ese plazo, que el pliego del primero dentro de la terna sea elevado automáticamente al Congreso de la Nación. Esto entre otros puntos, especialmente cómo se realizan los concursos de selección.

¿Habló con el presidente?

Sí, tuvimos un diálogo muy fluido y agradable. Me pidió que lo acompañara en este tema que sería presentado mañana a las 16 horas, donde veremos cuál será el reglamento y el funcionamiento de la comisión.

¿Está equilibrado este conjunto de especialistas que han sido convocados por el presidente?

Depende la mirada que uno tengo. Si uno se posiciona desde el lugar de la paridad de género, el federalismo, las distintas funciones que cumplen sus integrantes dedicado a la Justicia y las distintas especialidades, es interesante.

¿Y políticamente?

Puede haber un sesgo a priori que identifique a las personas con un sector, con otro o con ninguno. Pero me parece que lo importante es ver el trabajo final de la comisión y sobre eso discutir. Sino existiría una descalificación a priori de un trabajo, por el origen de las personas.

¿Puede salir depende de qué criterio se imponga la Justicia para un lado o para el otro?

Me parece que cuando uno discute estas reformas estructurales van mucho más allá de la coyunturas. Principalmente porque estas reformas pasan por muchos planos que, si se concretan, estarán alejados temporalmente del episodio político al cual se lo quiere vincular.

¿Qué opina del juicio por jurados?

Es un tema que la Constitución de 1853 lo estableció, la de 1994 lo reafirmó y nunca ha sido puesto en funcionamiento en el orden federal. Ahí mis colegas penalistas serán quienes hagan la mayoría de los aportes introductorios y cuáles son las distintas variables.

Podés escuchar la nota completa, haciendo clic acá.