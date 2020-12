Desgarrador relato de Lorena, tía de Florencia Romano

Florencia Romano (14) fue asesinada en Maipú. Desde el sábado a la tarde su familia no tenía información de ella y ayer llegó la peor noticia, que fue el descubrimiento de un cuerpo cerca de la zona donde vieron a la niña por última vez. Desde ahí todo es bronca y dolor, no sólo por parte de sus seres queridos sino también de toda una sociedad que llora ante el fracaso del sistema, por ejemplo, al saber que hubo un alerta al 911 que no fue escuchada.

A minutos de irse desde su vivienda de Maipú a la casa de Florencia, en Rodeo del Medio, para estar con la familia de la nena, nos atendió Lorena, su tía: "Estamos mal y preocupados. No sé cómo va a seguir esto. Sí tengo la certeza de que estos 'hdp' van a seguir presos", manifestó con dolor y rabia en el inicio de la entrevista.

Según ella misma dijo, Florencia era como una hija para Lorena y la describió como "una niña muy dulce, tierna, amigable, humilde, y buena". Le parece muy extraño que la pequeña haya accedido a reunirse con dos desconocidos. "No sé cómo llegó a esto. Estoy desconcertada de todas las noticias y de todo lo que se ha dicho", completó.

Sobre ese llamado al 911 que hubo el mismo sábado para denunciar que existía una situación de violencia de género pero -tal como lo confirmaron ayer los fiscales que intervienen en la causa- la policía al otro lado de la línea desestimó el pedido de ayuda, la mujer dijo que "es una vergüenza. Hoy es Florencia mañana puede ser Juanita o Pedro".

Al finalizar la entrevista, Lorena convocó a las marchas por pedido de justicia que se harán hoy a las 18 en Maipú y en el kilómetro cero y quiso también pedirle a los jóvenes que "si tienen redes sociales hablen con sus papás, tengan confianza, porque es la única forma que vamos a poder parar esto".

En este enlace, la entrevista completa.