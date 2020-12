Un informe revela qué promesas no cumplió Alberto Fernández

En el primer año de gestión de Alberto Fernández se hicieron numerosos balances: lo económico, lo sanitario, la relación con la oposición y con los propios del Frente de Todos. Incluso la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta con el suyo. Sin embargo, una importante consultora analizó la opinión de la gente en términos de cómo le fue al presidente cumpliendo con las promesas realizadas.

Hablamos con Gustavo Córdoba, analista político y director de la consultora Zuban Cordoba, en After Office, para indagar en distintos aspectos del gobierno nacional. Por un lado, las relaciones con otros países de la región y del mundo. Y luego, la percepción de la gente en términos de conformidad y emociones.

Si evaluamos las relaciones diplomáticas de Argentina en este último año resulta imperioso pensar en el canciller Felipe Solá. En términos generales el analista lo califica como negativo. "Uno de los puntos débiles de este gobierno", afirma. Al principio de la pandemia se vio cómo el presidente hacía cuadros comparativos con otros países de la región latinoamericana, pero también con los europeos. Según el especialista, hay un problema de "encuadre comunicacional", una falta de "narrativa común". Por lo que "es predecible que el problema comunicacional que el gobierno ha tenido nos haya traído problemas diplomáticos" con Chile, Paraguay, Uruguay y Suecia.

A partir de esa carencia en la comunicación es que logró dialogar con sus militantes y mantener el nivel de aceptación. Pero "no ha podido conectar con la gente que no lo votó". Y si sabemos que comunicar también es generar consenso, entonces ahí hay una materia que el gobierno se llevó a marzo".

Tras un año de gestión: ¿qué siente la gente respecto a Alberto Fernández?

Según el estudio realizado por la consultora Zuban Córdoba, la gente tiene sentimientos negativos en un 60,3%. Entre ellos está la tristeza, la incertidumbre y la decepción. Es una evaluación general con respecto al año que hemos tenido "que jamás olvidaremos". Aquí también entran en juego las expectativas personales, porque "si le preguntabas al principio de todo esto la gran mayoría de los argentinos pensaba que eran quince días".

En cuanto a la incertidumbre, Gustavo Córdoba remarcó que allí había un tema central. En marzo la cuarentena se hizo estricta en todo el país cuando el problema central estaba en Buenos aires. Luego "tanto al gobierno nacional como a los provinciales les costó mucho que la gente les crea y poder mantener las alertas", cuando se produjeron brotes en el resto del territorio. Entonces "vale la pena preguntarse si hemos aprendido algo de lo que es gestionar una pandemia y el riesgo que implica. Para mí -opinó el consultor- claramente no.

Las promesas de campaña a un año de haber arrancado. Las expectativas que la gente depositó en Fernández pese a las dificultades propias de haber tenido que iniciar su gestión en pandemia de coronavirus, dividen un tanto la opinión. En temas como la despenalización del aborto hay un 55,6% de las personas que considera que se cumplió con esa promesa ya que el proyecto se envió al Congreso como se dijo. Ahora bien, el gobierno de Fernández ha repetido en más de una ocasión su "vocación federal", sin embargo, los números muestran que esa no es la imagen que proyecta. Según explica el director de Zuban Córdoba, se trata de "un gobierno porteñocéntrico dónde el interior del país no está representado". Esto se debe en parte a que "es el conurbano bonaerense porque es allí dónde tienen gran parte de las relaciones directas en cuanto a la representación política". Un 53,8 % considera que es poco o nada federal y sólo un 30% que sí lo es.

Finalmente, entre lo dicho y lo hecho, la brecha mayor se encuentra en "bajar la inflación". En un 73, 7% la gente consideró que esta promesa no se llevó a cabo. "Si bien al principio cuando se mostraba con Horacio Rodríguez Larreta vivió momentos de consenso muy altos, la mala gestión en términos generales provocó que fuera perdiendo adherencia". En la última encuesta de noviembre la imagen de Alberto Fernández tuvo una "mejoría discreta". Esto significa que no creció pero que no siguió cayendo.

