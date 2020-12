Desde adentro: esta es la dura autocrítica de un exentrenador de rugby

Alberto Gutiérrez, exjugador y exentrenador de rugby, explicó por qué está a favor de una sanción severa contra los jugadores de la selección acusados de xenófobos y criticó duramente a la Unión Argentina de Rugby (UAR) por no cuidar a la marca "Los Pumas".

Para Gutiérrez, la selección argentina de rugby forma parte de un espectáculo global, que tiene otras reglas y exigencias. "Claramente la UAR no estuvo a la altura", ya que a su entender los equipos de comunicación deberían haber revisado el pasado de los jugadores, porque eso hace al producto. "Es cuidar la marca".

Por otro lado, resaltó lo que representa el juego en término de valores: "El capitán en el rugby es el símbolo más grande que tiene el equipo. Nos guste o no, las expresiones de Pablo Matera no están a la altura de esos valores que quiere transmitir este deporte". Además, "tenían 18 o 19 años, tampoco eran unos chicos", cuestionó.

Contradiciendo a aquellos que opinan que no se debería sancionar a una persona por dichos de hace tantos años atrás, Gutiérrez manifestó que siempre debemos cuidarnos de que aquello que alguna vez expresamos no esté plasmado en ningún lugar, sino "se sigue expresando y continúa vigente".

Según la explicación del ex entrenador, esto no es una cuestión de justicia o injusticia, sino que Matera como capitán "es un símbolo, entonces no tiene las mismas reglas, tiene mayor responsabilidad y exigencias". "Estas declaraciones no están a la altura, es simple".

Por esto, para Gutiérrez las medidas de la UAR de apartar a Matera y a sus dos compañeros son correctas. Dijo que "el Tribunal de Disciplina debería exigirles un curso de racismo o de discriminación a los 3 jugadores para dar un mensaje claro y que ellos también comprendan la gravedad de sus actos".

"Hay que mandar un mensaje: el error tiene consecuencias" "Esto es lo que no se hace y tiene que quedar claro. La UAR tiene que aceptar su responsabilidad de culpa también" Alberto Gutiérrez — MDZ Radio (@mdz_radio) December 1, 2020

Preocupantemente, el entrevistado señaló que "Matera no es una isla". Por eso enfatizó en que lo sucedido también es una invitación a la autocrítica y a replantearse determinadas cuestiones, como que "la formación de los jugadores de rugby y la transmisión de valores, no ha sido el objetivo prioritario en el último tiempo como sí lo ha sido la parte técnica".

En ese mismo sentido, el entrevistado señaló que "muchas de las personas que disienten por esta sanción están focalizadas con el partido del sábado. La preocupación debe ser lo que vos transmitís, porque eso hace a la riqueza de este juego, hemos perdido el norte principal como formadores, que es formar en la parte humana, no en la técnica. Entonces, se producen hechos como lo de Villa Gesell, que fueron un gran golpe para el rugby".

Rugby vs. Fútbol

Para el ex entrenador, el fútbol es un espectáculo profesional en el cual se aceptan y se naturalizan trampas, mientras que los objetivos del rugby son distintos. El fútbol "no se ofrece como una escuela de valores", en cambio el "rugby promociona otra cosa y tiene otro rol principal en términos de formación, espíritu y relación".

Críticas sobre el homenaje a Maradona

Finalmente, hablamos con Gutiérrez sobre las duras críticas al homenaje que Los Pumas le hicieron al desaparecido futbolista, a partir de que miles de personas lo señalasen como poco emotivo y tibio. Para el entrevistado, "es una cuestión personal e institucional" y cree que "hay una negligencia organizacional".

De todos modos dijo que "es una sensación subjetiva, podés o no estar a la altura. Después la polémica es natural y evidente, pero no sancionable". "Lo que te deja en evidencia de que podrías haber hecho algo más es el homenaje de los All Blacks, que tuvo una dimensión superior", finalizó.