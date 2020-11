Se abren más fisuras y peligra la unidad en el PJ

Las elecciones para definir la nueva conducción del Partido Justicialista están programadas para el 20 de diciembre. Sin embargo hay una fecha límite para la presentación de listas y es el 9 de noviembre. Desde la conducción de ese partido hay un gran hermetismo sobre quién será el o la candidata. Flor Destéfanis es la figura que buscan apuntalar para generar una idea de renovación. Su objetivo es la lista de unidad y de consenso, respondiendo al lema que reza que "el peronismo siempre debe verse unido". Más allá de los nombres que integren esa lista definitiva, hay algunas agrupaciones que comenzaron a levantar vuelo de manera autónoma y hacen peligrar esa unidad. Dos de ellas son "Militantes en Acción" y "Gesta Justicialista" que incluso podrían fusionarse para sumar fuerzas.

Por otra parte un grupo de afiliados al justicialismo solicitó que se suspenda y se prorrogue el plazo del vencimiento de la presentación de listas de cargos partidarios y se notifique en forma oficial cuáles son los valores monetarios de los formularios de las listas y avales. En su momento se habló que para ingresar listas provinciales el monto rondaba los 2 millones de pesos. Hoy el dinero que se necesita es de 40 mil pesos.

A partir del jueves pasado, día en que se constituyó la Junta Electoral, todas las instancias de dirección del proceso electoral están en manos de sus integrantes. Su rol es garantizar un proceso electoral transparente y democrático. No dudo que cumplirán estrictamente su misión — Guillermo Carmona (@grcarmonac) October 25, 2020

El pedido realizado a la Junta Electoral para la interrupción del armado de listas se rechazó. Por tal motivo el día lunes 9 de noviembre es la fecha límite para la presentación de nombres.

El armado del Partido Justicialista

Tratar de encasillar el nombre de los integrantes del Partido Justicialista no resulta fácil en estos momentos. En su momento estaba el grupo "Integración peronista" compuesto por los hermanos Omar y Emir Félix de San Rafael, Alejandro y Adolfo Bermejo de Maipú, Martín Aveiro de Tunuyán, Roberto Righi de Lavalle, Rubén Miranda ex intendente de Las Heras y Jorge Omar Giménez ex intendente de San Martín.

En ese grupo falta el nombre de Matías Stevanato, intendente de Maipú. Cuando MDZ consultó por sus inclinaciones las respuestas fueron las esperadas: "trabaja en un sector de unidad para el peronismo junto con Alejandro y Adolfo Bermejo".

¿Los intendentes trabajan solos? Es verdad que existe una lista de conducción dentro del peronismo, para muchos liderados por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. De ese lugar debe salir la lista de acuerdos. Sin embargo, cuando se pregunta por los jefes comunales la respuesta que se obtiene es que "ellos también trabajan por su cuenta. Cada uno se representa".

Las listas paralelas para conducir el PJ

Referentes de la política dentro del peronismo manifestaron no sentirse atraídos por la actual conducción, e incluso esbozaron que "el justicialismo está carente de líderes". De esa manera toman distancia de las próximas elecciones en el partido.

Los nombres de las listas que se han confirmado son "Militantes en Acción" y "Gesta Justicialista" ambos parecen coincidir en un aspecto, pararse en la vereda de enfrente del grupo de Guillermo Carmona, Anabel Fernández Sagasti y Carlos Ciurca. Ellos se llaman "peronismo tradicional" y quieren volver a las raíces del movimiento. Por eso desde Militantes en Acción afirman que han decidido unirse todos en "Gesta Justicialista".

Militantes en Acción, está consolidada con Rubén Arbayi y Fabián Antonio Bessé, de Guaymallén.

Mientras que Gesta Justicialista, tiene en la presidencia a Elena Giordano De La Rosa y está liderada por el Dr. Jorge Pujol, Flavia Manoni y la senadora provincial Andrea Blandini que forma parte de la conducción.