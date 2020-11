¿Alberto Fernández está enojado con CFK o ella con él? Los motivos

Mientras en el gobierno se siente un clima de mayor relajo, principalmente producto de la baja del dólar blue, la relación entre Alberto Fernández y su vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, continuaría en tensión. Sobre los detalles de lo que se vive puertas adentro de la coalición, hablamos con nuestro columnista político, Daniel Bilotta.

Bilotta explicó en el aire de Uno Nunca Sabe que no está claro cómo va a seguir la relación del presidente con su vice y Máximo Kirchner. Pero "da la impresión de que se está trabajando en dos planos: estaría resuelto un cambio de gabinete para diciembre y, además, se busca una manera de avanzar con el gobierno, tal vez, con más autonomía de Cristina Fernández de Kirchner".

Para el columnista, una parte de este operativo está montada sobre dos ejes, por un lado la suspensión de las PASO y, por el otro, la reelección de los intendentes. Con esto último, "me parece que no busca modificar la ley sino conseguir atajo con un amparo, porque Fernández va a tratar de fortalecerse en aquello que le falta, que es poder territorial. Lo hará a través de los intendentes y de los gobernadores".

Alberto Fernández haría un mes que no habla con Cristina Fernández de Kirchner.

Sobre el cambio de gabinete, Bilotta estima que no se irán los funcionarios que Cristina tiene en el gobierno, especialmente Wado de Pedro, y que difícilmente Alberto Fernández ceda a los suyos más importantes (Losardo y Beliz). "Me parece que está todo enfocado a lo que podría pasar con María Eugenia Bielsa -ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat-. Me da la impresión de que allí podría recalar algún intendente del Conurbano", opinó.

Recordamos que Bielsa es la encargada, por ejemplo, del plan de viviendas, a la que "se le reprocha haber tenido un déficit importante de gestión, que es lo que Cristina más reclama del gobierno de Alberto Fernández". "No diría que no trabaja, sino que los resultados no son los esperados", completó el analista.

Finalmente, Bilotta dijo que "da le impresión de que el enojo de Cristina Kirchner es por la baja calidad que le atribuye a la gestión de Fernández y porque cree que están incumplidos los acuerdos que establecieron juntos cuando ella decidió elegirlo como candidato". En ese mismo sentido, el columnista concluyó en que, a su entender y aunque la vicepresidente lo desmiente en la carta que hizo pública, "el tema más importante son las causas judiciales".

