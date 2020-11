La materia pendiente de la Justicia Federal: el ingreso por concurso

Gestión y administración, dos capacidades necesarias para ejercer cualquier tipo de trabajo; sin embargo, tienen una mayor relevancia cuando te desempeñas en el área de la Justicia. El secretario de la Superintendencia de la Cámara Federal de Mendoza, Gonzalo Gassull, dialogó con MDZ Radio y relató las exigencias del cargo que ocupa y manifestó lo que sigue faltando en materia de Justicia Federal.

Gonzalo Gassull, abogado, egresado de la UNCuyo, tiene a sus 34 años uno de los cargos más relevantes: es secretario de la Superintendencia de la Cámara Federal de Mendoza. Su puesto tiene dos funciones específicas: por un lado se encarga de ejecutar las decisiones de la Cámara y por otro administra la Justicia Federal de Cuyo. La jurisdicción que tiene la Superintendencia es: San Luis, San Juan y Mendoza.

En la región Cuyo se desempeñan diversos juzgados, entre ellos: dos en San Juan, dos en San Luis, uno en San Rafael y tres en Gran Mendoza, "posteriormente vamos a tener cuatro acá. De la Superintendencia depende toda el área de la coordinación general, administración, recursos humanos, habilitación que es de recursos materiales", explicó Gassull.

"En pandemia nos tocó jugar con la más fea" expresó el secretario y explicó que "tuvimos que organizar a la Justicia Federal para la época que se viene, donde evitamos lo presencial y hacemos todo remoto. Hay que conjugar la eficiente prestación de Justicia con el cuidado de la salud, empleados, funcionarios y magistrados". La Cámara en pleno es la que decide respecto al destino y rumbo de toda la Justicia Federal de Cuyo, no solo en lo judicial sino también en lo administrativo. Es la encargada de promover lo necesario para que haya un verdadero acceso a la Justicia.

Gonzalo Gassull, además del actual cargo, se desempeñó como director de Lucha contra la Trata de Personas en el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Con una mirada altruista, relata que esa actividad le brindó satisfacción ya que quiere estar en el lugar donde más pueda ayudar a la gente.

"Si me dan a elegir la función ejecutiva de gestión es un lugar donde verdaderamente uno está en contacto directo con personas a las que se le pude resolver la vida en el momento. Como director de Trata tuve la posibilidad de rescatar personas, de ver cara a cara a las víctimas, que junto con ellas comenzamos a transitar un nuevo proyecto de vida lejos de la explotación sexual, laboral. Hubo situaciones que me marcaron mucho, víctimas muy lastimadas tanto en lo sexual como en lo laboral", relató Gassull.

Tres buenas y tres malas de la Justicia Federal

Buenas: "Es mi experiencia, lo que vivo todos los días. El compromiso de los empleados, funcionarios, magistrados, jueces de Cámara muy probos, la verdad es que se los respeta y se los admira. La libertad que ellos nos dan para trabajar y ejercer la función. Compromiso, probidad y la libertad para el trabajo, eso es fundamental. Antes me preguntaste si había recibido presiones, la respuesta fue que no, pero por esa libertad también con la que uno trabaja y puede innovar y generar cosas nuevas; y eso también tiene aprobación más arriba".

Malas: "Hoy, si me apuras me cuesta verlas. Quizá durante mucho tiempo previo, que se está subsanando, algunos acomodos --como hablamos antes--. O quizá valorar el escalafón a la antigüedad por sobre la capacidad o la propia formación y el ímpetu que le pone cada persona al trabajo. Hoy no le encuentro otras malas, también por eso acepté venir y obviamente lo hago en carácter de secretario, todas estas decisiones las toma la Cámara, yo las ejecuto de la mejor manera que podemos. Pero por ahí es la falta de comunicación de lo bueno que se hace, entonces siempre es noticia el avión que se cae y no todos los que aterrizaron. Quizá nos falta comunicar lo bueno que hacemos".

La Justicia Federal y la materia pendiente

Los cargos por concursos, la expectativa que falta completar en algunos estamentos, entre ellos la Justicia Federal. La Superintendencia tiene en su poder el manejo de los ascensos del personal, designaciones y promociones.

Sin embargo, hay cargos donde el juez puede realizar nombramiento sin la aprobación de la Superintendencia, "hay cargos que se denominan de confianza del juez, donde los jueces pueden designar sin seguir estrictamente el reglamento de ascensos y promociones que son cargos de relatores y secretarios. Sin perjuicio de ello, el que designa finalmente es la Cámara Federal. Los jueces no pueden designar sin la acordada de la Cámara", explicó el secretario.

¿Qué pasa con los exámenes de ingreso para entrar a la Justicia Federal?

Aún no hay; y al respecto, Gassull respondió: "Sin perjuicio de ello, sí existe para la Defensoría General de la Nación y para el Ministerio Público Fiscal, para lo que rendí en los dos, tuve la oportunidad de haber quedado muy bien posicionado en ambos exámenes. Pero todavía la Justicia no lo ha implementado. La verdad es que nosotros lo estamos implementando para los cargos más altos".

La explicación que ofrece la Justicia para el ascenso, es que una vez que entrás se elabora un escalafón, dentro del escalafón por reglamento en virtud de las calificaciones. Dentro de las calificaciones está la conducta, el trabajo, la predisposición para las labores; está todo lo que tiene que ver con tu puntaje. Tu puntaje está integrado por antigüedad, cargo y capacitación.

"Hoy es un reglamento un poco anticuado, desde la Cámara Federal se elevó un pedido de cambio de modificación modernizándolo y dándole más prioridad a la formación que a la antigüedad. De las cinco personas mejor calificadas se asciende en los cargos, cuando hay vacantes superiores. Los magistrados jueces tienen que optar entre las cinco personas más calificadas para el cargo para ascender", sentenció.

"Nosotros estamos listos para avanzar en concursos, de hecho para los cargos más altos. Para secretarios de primera instancia y demás, hemos implementado que sea por concurso. En corto plazo lo vamos a tener" defendió el abogado.

Escuchá la entrevista completa acá