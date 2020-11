Las 5 mejores canciones para recordar a Diego Armando Maradona

En el programa "Sonría, lo estamos filmando" que se emite por MDZ Radio, el periodista y crítico musical Gonzalo Arroyo elaboró una breve pero significativa playlist de los 5 mejores temas dedicados a Diego Armando Maradona.

barrilete cósmico... más alto que nunca. Gracias Diego — Gonzalo Arroyo (@arroyogonza) November 25, 2020

"La mano de Dios" uno de los temas más populares que hablan de Maradona, desde sus inicios pasando por sus vicios, fue escrita por Rodrigo "El Potro" Bueno en el año 2000. Maradona, incluso la hace propia y la canta como los argentinos cantarán por siempre sus goles.

"Capitán Pelusa" de Los Cafres, fue presentada en el año 1997, el tema juega con el mito que representa Maradona y expone la presión que la gente asentaba sobre los hombros del Diego "Pelusa, no se lo que quieren de vos. Tu gente no te cuestiona no se resiente. Te espera, con un grito caliente".

"Santa Maradona" producto del grupo musical Mano Negra, compuesto en el año 1994. El 10 lo consiguió, la música a nivel internacional también le recitaba poesías.

No puede faltar la melodía llena de melancolía que se convirtió en un himno para todas las hinchadas del fútbol argentino "Y dale alegría a mi corazón" de Fito Paez. Donde se expresa el deseo de que Maradona en el mundial de 1990 le de otra alegría.

Para cerrar la lista, pero no menos importante, "Maradó" de Los Piojos, donde el relato del sueño del pibe se concreta y la fantasía de muchos comienza a crecer, porque él un chico de la villa, lo logró "que a los poderosos reta y ataca a los más villanos".