Jaime Correas respaldó las declaraciones de Acuña y golpeó al SUTE

El ex titular de la DGE, Jaime Correas, publicó en La Nación una carta de opinión en la que dice que Soledad Acuña, la ministra de Educación porteña, "se quedó corta" con sus declaraciones sobre la militancia en las escuelas. Para ampliar estas declaraciones, lo entrevistamos en el programa Uno Nunca Sabe.

En primer lugar, Correas invitó a separar a los docentes de los sindicatos y de la militancia que hay dentro de ciertas estructuras partidarias en la docencia. "Cuando sectores del kirchnerismo o de la izquierda se embanderan detrás de la defensa de 'los docentes' es porque están escondiendo algo", sentenció.

¿Qué es lo que esconden?, "que hay datos de sobra que avalan lo que dice Soledad Acuña y cosas muchos más graves", dijo el ex titular de la DGE. "Hubo un operativo en 2017, el operativo Enseñar, que arrojó resultados muy preocupantes. Ahora Acuña dice que da los datos que ella tiene porque no cuenta con los del operativo ya que los sindicatos se ocuparon de boicotearlo para que en los institutos de Ciudad de Buenos Aires no se rindiera".

"Lo que no se puede desconocer es que alumnos de 4to año de un profesorado, que pasaron por la primaria y la secundaria, no tengan buena comprensión lectora. No es para militarlo a favor o en contra de alguien es para que entre todos nos ocupemos." Jaime Correas — MDZ Radio (@mdz_radio) November 25, 2020

Correas aclaró que "'los docentes' no hacen militancia en las escuelas", pero que sí "hay grupos de docentes muy ligados a los sindicatos que utilizan a la escuela para hacer política". Sobre esto dijo que "no quepa la menor duda" y que se debe discutir cómo solucionarlo, no si sucede, porque "ya es sabido que pasa".

En ese mismo sentido y hablando específicamente de la provincia de Mendoza, el ex titular de la cartera educativa contó que "Maure organizó todo para que el SUTE tuviera un instituto, el cual ahora está en proceso de cierre porque no tenía alumnos". El mismo, estaría bajo el régimen de privado. "Ellos creían que iban a ganar Cornejo. Entonces ese instituto que se había creado para seguir militando lo iba a pagar el Estado", concluyó Correas.

"La formación docente en Mendoza yo creo que en nuestra gestión, la anterior de Cunietti y ahora con Thomas se ha empezado a ordenar. Hace que haya concursos para ingresar alas cátedras..." Jaime Correas — MDZ Radio (@mdz_radio) November 25, 2020

