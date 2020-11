¿Peligra la oposición nacional? Temores, dimes y diretes

El analista político, Daniel Bilotta, explicó en Uno Nunca Sabe las internas de la oposición nacional, el temor de la coalición y la situación de Daniel Rafecas en su carrera hacia la procuración general de la Corte.

Recordemos que Rafecas era el primer candidato de Alberto Fernández a ocupar la procuración general. Para que logre este cargo hasta hoy hace falta que lo voten dos tercios de la Cámara de Senadores. Sin embargo, Oscar Parrilli acaba de anunciar que va a intentar modificar la forma en la que se elige al procurador. El kirchnerismo va a intentar que sea por mayoría simple, es decir que buscará primero cambiar el reglamento y luego definir el candidato.

Carrió se reunió con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, en su casa.

Al respecto, Bilotta dijo: "Me parece que es una manera de vetarlo a Rafecas. No creo que haya sido por el apoyo de Elisa Carrió, pero me parece que el el kirchnerismo comienza a defender mucho más el interés propio". Esto, a partir de que Lilita se ha replanteado su mirada sobre el caso Rafecas.

La dirigente discutió este tema con toda la mesa chica de Juntos por el Cambio, inclusive con Macri y, según dice nuestro columnista, "no fue buena la conversación con el ex presidente". "Carrió es alguien temporal en exceso para este momento de la política", opinó.

Lo que sucede es que Lilita, a partir de esta discusión con Macri, "pareciera sumarse al sector que cree que hay que sostenerlo a Alberto Fernández, porque eso es sostener condiciones del sistema político e institucional de la Argentina". "Los empresarios estaban perplejos con esta aparición de Carrió, porque entienden que así pone en peligro la unidad de la oposición", concluyó.