Dólar Blue: dicen que aumenta por los supermercadistas chinos

En el programa Uno Nunca Sabe, hablamos con el economista Carlos Burgueño sobre las subas que se están registrando en el mercado del dólar blue. Según el especialista esta vez el Gobierno no va a intervenir y nos detalló los motivos.

Burgueño dijo que las semanas pasadas, cuando el blue llegó a $195 el ala política kirchnerista del Gobierno entendió que la suba tenía intencionalidad política. Es decir, "que algunos operadores buscaban que la gestión volara por el aire. Por eso, también hubo una intervención y el dólar blue se desplomó".

Sin embargo, según información de nuestro especialista, "ahora no van a volver a hacer esa maniobra porque no hay alguien con intencionalidad política sino que hay una comunidad que está comprando fuerte y si se retiran no pasa nada". "Lo dejaron correr", completó.

Justamente, en referencia a esa comunidad, Burgueño dijo que -según información que Horacio Verbitsky publicó en El cohete a la luna-, "se trata de los supermercadistas chinos, que se juntaron y fueron a comprar dólares porque el blue estaba barato".

Teniendo en cuenta que el viernes "llegó a estar $175 y bajó a $172", el economista dijo que es un mercado poco serio. Justamente por esto, "uno de los dramas que tiene Argentina hoy es tener que estar mirando un mercado que es absolutamente irregular y con falta de transparencia".

Para tener una idea, "el mercado del blue maneja aproximadamente 10 millones de dólares por día, en un buen día, mientras que el CCL maneja entre 80 y 100 millones diarios. Entonces 2 o 3 personas que vayan a vender o a comprar un monto alto al mercado ilegal lo controlan. Cosa que no pasa en el CCL".

"Es un drama que la principal referencia del tipo de cambio sea un mercado con semejante nivel de irregularidad, porque te transforma la economía en una volatilidad enorme", reiteró Burgueño.