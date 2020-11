Para Nieri el PJ quiere volver a quebrar a la provincia

Ayer se aprobó el Presupuesto 2021 de la provincia de Mendoza, pero en la pauta de gasto no se contempla la posibilidad de endeudamiento para el gobierno provincial. En MDZ Radio hablamos con Lisandro Nieri, el ministro de Hacienda de la provincia, quien se mostró enojado y preocupado por la situación.

En la sesión donde se trató el presupuesto hubo peleas y chicanas entre el oficialismo y la oposición: la UCR dijo que el PJ es mezquino por no aprobar el endeudamiento para obras y negar el rollover para que el Gobierno pueda renegociar vencimientos por los próximos tres años. El PJ culpó al oficialismo de tener una "actitud caprichosa y soberbia" y de no escuchar las propuestas que hicieron.

Nieri en Uno Nunca Sabe se quejó: "Es grave lo que nos está pasando y tristísimo que no tengamos resuelto en nuestra provincia que el orden de las cuentas fiscales es algo importante". "A mi me preocupa que después de 4 años de salir del problemón que supimos tener en Mendoza aún estemos dispuestos a volver al desorden de las cuentas provinciales. Porque eso se está planteando", sentenció.

¿No había tiempo de seguir negociando? ¿Por qué la decisión de cerrar el presupuesto y votar sin el artículo del endeudamiento?, le cuestionó en el aire de MDZ Radio el periodista y conductor, Marcelo Arce. "¿Negociar qué? ¿Una provincia deficitaria? De ninguna manera, es innegociable", respondió el ministro.

Según Nieri la política debería firmar el compromiso de que Mendoza no puede volver a tomar un peso para gasto corriente, "todavía estamos saliendo de eso y aún nos quedan 10 años para salir completamente. Porque el exceso de planta que se hizo cuesta muchísimo y no se revierte bajando 4 mil empleados en 8 años", afirmó.

Nieri: "Claramente esto requiere revisar el presupuesto y, a un presupuesto que ya era austero, ponerle mayores restricciones".

El titular de la cartera de Hacienda dijo que el PJ plantea una medida populista, como es bajar el impuesto automotor e inmobiliario, que no se puede llevar adelante. "Es mentira, cuando gobernaron no lo hicieron, los subieron. Hay que bajar impuestos, y lo estamos haciendo muy lento desde 2017, pero hay que hacerlo en aranceles que son distorsivos. Bajar el impuesto inmobiliario y automotor es déficit", sentenció.

Así mismo se quejó de que "al justicialismo no le importa el orden de las cuentas públicas" y dijo que al no otorgar la herramienta roll over "pretende que ajustemos". De todos modos, aseguró que "afortunadamente hay un orden fiscal que permite sortear hasta un año como este sin esas herramientas. Pero tenemos capacidad de ahorro para atravesar un problema de manera razonable, esta situación excede lo razonable".

"Nosotros seguimos manteniendo que el roll over debe ser una herramienta para quien gobierne la provincia, no para Suárez", dijo Nieri. "El déficit anual te determina un endeudamiento. Nosotros lo que estamos planteando es que el año que viene, al no tener esta herramienta, es pagar los déficit pasados. 'Parte de los déficit crónicos de 2010-2015 empiecen a pagarlos ahora, porque no hay roll over', sería el planteo que nos hace con la negativa de ayer", aclaró.

Finalmente, para el ministro no hubo consenso porque "la oposición es un desorden, no hay con quién hablar ni negociar, o quien tenga capacidad de lograr algún tipo de acuerdo. Claramente tienen una dificultad interna que termina repercutiendo en perjuicio de la provincia".