Mendocinos, Reñaca y Viña: esto piensan del verano los funcionarios chilenos

Las vacaciones, para muchos, este año serán complicadas. "Veo muy lejano vacacionar: a las complicaciones propias de la pandemia se suma la dificultad económica", explica un oyente de MDZ Radio y muchos otros se suman con mensajes similares al respecto.

Sin embargo, la "escapadita a Chile" siempre está en el tintero de los mendocinos. Es cerca, uno puede llevarse desde aquí mercadería, y no hay ambiciones de salidas fastuosas; sino simplemente el deseo de desconectarse un poco, disfrutar del Pacífico y de un clima de frescura ante los calores menducos de enero. Prácticamente encontrando un buen trato en materia de alquiler, basta para asegurarse algunos días en la arena.

Acciones contra el coronavirus en la V Región de Chile.

Al respecto, decidimos charlar con la gente del gobierno de la V Región de Chile, en la que se encuentran Valparaíso, Viña del Mar, Reñaca y Concon, algunas de las playas más visitadas por los mendocinos.

"El año de más está decir que ha sido muy complicado. Llevamos siete meses con esta pandemia que nos azota y el rubro más golpeado ha sido el turismo. La suspensión de trabajos en esta industria -hotelería también- ha dejado consecuencias graves. Estamos comenzando la reactivación y en estos momentos estamos trabajando fuertemente en la creación e implementación de protocolos que llegan desde la Organización Mundial del Turismo", comienza diciendo Marcelo Vidal, Director Regional del Servicio Nacional de Turismo en Valparaíso.

"Esto se traduce en alrededor de 550 restaurantes de la Región que ya han abierto sus puertas", ejemplifica el funcionario. "Este fin de semana que pasó tuvimos la primera venida de capitalinos, de gente de Santiago de Chile a nuestra Región. El flujo de personas fue bastante bueno y no se ha producido ningún rebrote: eso habla de que claramente los protocolos están siendo bien aplicados".

Los restaurantes comienzan a funcionar con estrictos protocolos.

"Nosotros estamos fomentando que la gente llegue en su auto a la V Región. Uno en su auto está mucho menos expuesto que en un bus o en el avión", considera Vidal. "A los mendocinos les digo que es mejor que, cuando se pueda -sería a fines de noviembre, con una apertura gradual de fronteras, comenzando con la aérea-, vengan en su propia movilidad. En la aduana también se aplicarán protocolos con rigurosidad".

"El desafío ahora es educar en un turismo responsable: la gente deberá familiarizarse con el hecho de andar con mascarilla, respetar los distanciamientos, etc. Desde el gobierno se ha conformado una mesa en la que se trabaja por la apertura de fronteras con miras al año 2021", explicó el funcionario. Al respecto, se ha dado a conocer que uno de los requisitos para entrar a territorio chileno será haberse realizado un examen PCR (hisopado) con resultado negativo, y el mismo debe tener como límite una fecha de 72 horas antes al viaje en cuestión; es decir, tres días.

Por otra parte, Viña del Mar en estos momentos se encuentra en fase 3, y se están presentando protocolos para las playas. La ciudad puede ser visitada por el momento solo por chilenos o extranjeros que ya se encuentren dentro del territorio del país vecino. Desde las páginas oficiales de esta ciudad actualizan qué atractivos turísticos pueden visitarse, y de qué manera.

En cuanto a las diferencias más marcadas para la próxima temporada, Vidal sostuvo que "el turista tiene que saber que siempre va a ser bien recibido. Si debo decir que se hará hincapié en el cumplimiento a rajatabla de los protocolos, y lamentablemente por un tiempo se acabarán las fiestas o los famosos after beach: este verano no podrán haber aglomeraciones. En cuanto al festival de la canción de Viña, evidentemente será distinto: ya veremos en qué modalidad. Seguramente, además, se atrasará y probablemente no llegue a hacerse en febrero".

"Yo soy realista: no creo que sea como en otras temporadas, sino que la gente vendrá en cantidades mucho menores, pero la colonia más importante de residentes extranjeros de Valparaíso es la de argentinos: estoy seguro que el cruce para ver amigos, visitar familiares que se han radicado aquí, se va a realizar más allá de venir de vacaciones", cerró Marcelo Vidal.