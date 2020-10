El presidente kirchnerista del Parlasur reconoció problemas en Venezuela

La adhesión de Argentina al informe de la ONU que condena las violaciones a los derechos humanos en Venezuela ha generado tensión puertas adentro del Frente de Todos. Referentes del kirchnerismo como Luis D'Elía y Alicia Castro salieron a repudiar la decisión y expresaron públicamente su malestar considerando que es una falta de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo para el presidente del Parlasur, Oscar Laborde, esa interpretación es incorrecta y pidió evaluar la política internacional como un conjunto de decisiones y no basarse en la adhesión a un informe. Además, dijo que leyó el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet y que tiene muchos detalles alarmantes.

"Hay cosas en las que coincido con el informe de Bachelet. Hay problemas en Venezuela. ¿El gobierno no comete ninguna irregularidad? yo eso no lo puedo asegurar", manifestó el presidente del Parlasur.

Para que nadie se confunda, el Gobierno mantuvo siempre la misma posición sobre Venezuela. Queremos ayudar a que los venezolanos tengan un funcionamiento pleno de sus instituciones sin interferencias externas, sanciones ni castigos unilaterales. Abro hilo. — Felipe Solá (@felipe_sola) October 8, 2020

En dialogo con el programa radial "Sonría, lo estamos filmando" Laborde, manifestó que hablar solo de esta resolución brindada por la ONU, es instalar un tema de manera "capciosa". "Si yo juzgara la política exterior de la Argentina porque le dio asilo a Evo Morales seguramente genero el malestar de Estados Unidos. Si yo juzgara porque reconoce al gobierno de Maduro, diría que estamos con Maduro. Si dijera que vamos apoyar las elecciones en Venezuela, diría que estamos con Maduro. Pero si juzgo en base al apoyo al informe de la ONU estaríamos enfrentando a Venezuela. Por eso es necesario ver todo el conjunto", manifestó Laborde. En otras palabras, entiende que es incorrecto tratar de simplificar en una decisión la política internacional que está llevando adelante el gobierno.

"A mi me parece interesante que polemicemos dentro del Frente de Todos comprendiendo que no podemos lastimar el espacio. La traba que le pongo al debate es si va a ser utilizado para perjudicarnos a nosotros. Quienes lo hicieron público al debate están equivocados. O mejor dicho, yo pienso diferente" aclaró Laborde.

En este sentido, manifestó que el presidente Alberto Fernández mientras estaba en campaña ya había expresado estar de acuerdo con el informe de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. "Por tal motivo no debería sorprender la adhesión de Argentina al informe", adhirió.

"Yo me siento parte del kirchnerismo pero el Frente de Todos es más amplio que el kirchnerismo. Cuando aceptamos a Alberto Fernández, a Sergio Massa y a Felipe Solá sabíamos que pensaban diferente. Gracias a Dios. Cristina piensa diferente que Sergio Massa pero gracias a esos votos nos hicieron ganar. Si podíamos ganar solos no hubiésemos hecho alianzas con nadie. Cristina fue la primera que se dio cuenta que había un riesgo de no ganar e hizo alianzas con los demás" sostuvo el funcionario.

"Venezuela tiene problemas y se nota", reconoció el titular del Parlasur pero dijo que esos problemas deben resolverlos los propios venezolanos sin la intervención militar de Estados Unidos. "El gobierno venezolano está a punto de garantizar su permanencia en el gobierno llamando a elecciones. Gran parte de los problemas de ese país son por el bloqueo económico que se la ha impuesto. Pero el problema lo tienen que resolver los venezolanos con diálogo, sin intervención militar y sin persecución de los derechos humanos", finalizó.

Escuchá la nota completa acá