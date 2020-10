¿Cómo usar Instagram para flirtear?

Desde hace ya bastante tiempo, Instagram se viene imponiendo como la red favorita de los usuarios, y no solo de los Millennials. Lejos de ser la predilecta y estéticamente perfecta para compartir imágenes, una de las últimas adquisiciones de Zuckerberg ya ha destronado a Tinder a la hora de conocer parejas, sea para un simple coqueteo o incluso para relaciones más serias.

En el programa Uno Nunca Sabe, nuestro columnista Federico Croce, abrió la mañana del lunes con un manual básico para que todos los usuarios de la red de la camarita la tengan clara a la hora de querer acumular más que un par corazoncitos.

Acá te dejamos algunos consejos básicos e infalibles que te van a permitir llegar más allá del like.

- No a la catarata de 'likes': dar un me gusta a la foto de una persona puede ser signo de muchas cosas, pero a la hora de buscar otras intenciones, lo mejor es ser moderado. La mejor forma de llamar la atención de esa persona que te interesa es tratando de parecer lo más "desinteresado" posible. No corras a dar me gusta, espera unas horas o incluso un día.

- Ser activo en las historias: las "instagram stories" son la mejor manera de reflejar tus intereses y gustos. Y la mejor herramienta para generar un ida y vuelta con esa persona especial. Publica alguna foto curiosa, alguna rutina o una encuesta, va a despertar mayor interés que un simple posteo.

- No publiques solo selfies: la mejor forma de dar a conocer tu perfil y las cosas que te gustan, es retratar todo aquello que está a tu alrededor. No te quedes solo con la selfie, ampliá tus opciones de imagen y subí fotos con amigos, de tu mascota o algún lugar, todo aquello que sugiera lo que te gusta.

- Nada de comentarios públicos: no es que sea un "no rotundo", pero a menos de que se trate de algún comentario interesante, lo mejor es abstenerse. De lo contrario, vas a rozar el límite del stalker y no queremos llegar a ese punto.

En este enlace la columna completa de Federico Croce.