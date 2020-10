Compras en mayoristas: cómo estamos con precios y abastecimiento

En el programa Uno Nunca Sabe, hablamos con Rubén David, gerente general del mayorista Oscar David sobre precios, consumo y abastecimiento. Aseguran que si no hay un producto pueden reemplazarlo por otro de iguales características y que en su rubro no es posible guardar mercadería a modo de especulación.

David dijo que si bien no hay faltantes de productos, sí hay algunos inconvenientes puntuales por el contexto que tenemos: problemas con la importación, el transporte y empresas con brotes de covid que deben cerrar. Sin embargo, aseguró que si no cuentan con una marca determinada, está la sustituta. "No nos está faltando nada hoy a nosotros".

El gerente general del mayorista habló sobre los productos que se estarían guardando a modo de especulación: "Nosotros hoy necesitamos vender para cubrir los costos operativos, pero además, que alguien guarde productos de consumo masivo no tiene sentido tampoco por un tema de vencimientos".

En ese mismo sentido contó que sí observa que determinadas empresas tienen problemas para producir, sea por la falta de créditos o por problemas sindicales, entre otros factores. "Eso hace que sea más difícil reconstruir luego el stock".

El comportamiento del consumidor

David contó que no se está viendo gente estoqueándose de más y lo adjudicó principalmente a la crisis económica. En tanto que entre las góndolas, "se ve como las personas comparan, elijen y se detiene viendo qué llevarse. No es una compra compulsiva: el cliente mira, analiza y decide y si estoy caro me doy cuenta ahí no más, porque no llevan el producto", contó.

En relación a los precios dijo: "a mi esto me tiene mal, acá si no tenemos un acuerdo y un plan ya sabemos el resultado final, porque ya lo han hecho. En 30 años estamos repitiendo lo mismo: el vivo y especulador empieza a ganar más que el que produce y el que apuesta". Por esto, aseguró que "necesitamos un plan en serio para que se terminen los especuladores, los que guardan mercadería y los que ponen sobreprecio".

Finalmente, aseguró que los alimentos han ido acompañando a la inflación, 3 puntos permanentes. "Cuando me pasan un precio fuera de lo normal, no compro ese producto y lo remplazo por otro igual de otra marca". "Esto es parte de nuestra responsabilidad empresaria para cuidar a nuestros clientes", completó.

En este enlace, la entrevista completa.