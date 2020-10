Rebrotes: los errores que cometió Europa y que Argentina debe evitar

En el programa Uno Nunca Sabe dialogamos con Guido Gazzoli, periodista que desde Italia nos dio un panorama general de cómo están viviendo en Europa los rebrotes de coronavirus. Su país esta vez está menos golpeado que en la primera ola de contagios y detalla los motivos.

Gazzoli comentó que los rebrotes están azotando a varios países europeos, especialmente a España, pero también a Francia, quienes tuvieron que tomar decisiones bastante drásticas. En cambio, dijo que la situación de Italia es "bastante liviana" y le adjudicó esa victoria a los hisopados masivos y al cierre de las actividades nocturnas.

"En Italia se hacen entre 170 y 200 mil hisopados por día, una cantidad impresionante", detalló el periodista, quien también dijo que pese a esto ayer hubo 128 muertos.

Por otro lado, contó que "en todas las ciudades italianas ves una imagen de día, con gente distanciada, viviendo normal solo con el barbijo encima. En cambio de noche aparece la movida nocturna y hay concentraciones masivas que han provocado el rebrote del Covid-19". Por esto, ayer el Gobierno decidió tomar medidas para intentar cancelar la vida nocturna de la ciudad, por lo menos hasta el 24 de noviembre.

Esta decisión, nos contó el entrevistado, ha derivado en manifestaciones masivas, sobre todo en Nápoles, Catania y Palermo. "El sur con respecto al norte es una zona más pobre, donde prácticamente todo el trabajo es informal. Entonces esta regla que cierra restaurantes y bares hará que toda la gente que vive de ello vuelva a depender de los 500 euros que les pasa el Estado, cuando estos llegan, porque tienen un atraso de 4 meses, lo cual crea muchísimos problemas".

En ese mismo sentido, Gazzoli comentó que ha subido considerablemente el número de asistentes a comedores sociales, "prácticamente podés encontrar a tu vecino haciendo la fila ahí". "Eso significa una pobreza que está siendo importante", remarcó.

¿Por qué el rebrote los encuentra mejor parados que la primera ola?

Gazzoli comentó que subieron las terapias intensivas disponibles y como se sabe más sobre el Covid-19 la atención es mejor. En relación a la primera experiencia, el periodista dijo que por aquel entonces "el problema fue que gran parte de los medios y algunos infectólogos y epidemiólogos se pusieron en una lucha parecida a una asamblea de consorcio, instalaron un Boca-River con doctores que lanzaban panoramas de muerte y otros que decían que sería leve. Esto dio miedo y la gente se iba directamente al hospital, ocupando lugares, cuando la enfermedad podía ser cursada en casa tranquilamente".

Sobre los errores que tuvieron en el verano europeo y que Argentina no debería cometer, Gazzoli dijo que jóvenes no tuvieron las suficientes campañas de concientización que hicieran hincapié en la principal medida, que es la distancia. "El mensaje no lo hicieron muy masivo, entonces en las playas había una fiesta continua y la movida nocturna italiana no bajó para nada".

En este enlace, la entrevista completa.