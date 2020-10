Guillermo Moreno puso en duda que Alberto Fernández termine la gestión

Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, lanza en el "Día de la Lealtad" un nuevo partido político llamado "Partido de principios y valores" donde reivindica la doctrinas del peronismo. Los objetivos se basan en tres puntos fundamentales: seguridad, relaciones internacionales y economía.

Moreno dialogó en "Sonría, lo estamos filmando" por MDZ Radio y además de hablar sobre los lineamientos del partido, habló sobre la gestión que está llevando el presidente Alberto Fernández y mencionó que la gestión "va a fracasar" por que lleva adelante distintas políticas, las de un socialdemócrata y no las de un peronista.

¿El presidente Alberto Fernández terminará su mandato? Frente a la pregunta el ex funcionario recalcó: "Si es exitoso no tengo dudas, si razonablemente endereza el barco, tiene que ser así. Ahora, si fracasa tres años más, y no sé. Es una situación compleja. Es muy difícil que hoy los que hacen la economía hagan la economía - haciendo referencia a los empresarios que buscan invertir en el país-, por eso la tensión. Es muy tenso todo, está en juego la hacienda de los argentinos, de los que tienen mucho y de los que tienen poco".

Para Guillermo Moreno, el presidente y sus ideas no perdurarán, básicamente porque Alberto Fernández no es peronista sino un socialdemócrata y las políticas en ejercicio también lo son. "Sino cambia las políticas, fracasará como lo hicieron los dos últimos partidos con estas características Alfonsín y De La Rúa", sentenció.

El ex funcionario recalcó que hay tres políticas fundamentales para llevar a cabo un país y ninguna las está implementando o desarrollando el presidente.

Las políticas que según Moreno hay que desglosar son: seguridad, relaciones internacionales y economía. Frente a la primera determinó que "hay que declarar la emergencia en seguridad y poner el cuerpo, por que los peronistas ponemos el cuerpo".

Frente al ítems de relaciones internacionales, Moreno aclaró que Fernández "está peleado con los vecinos y no conoce lo que pasa en el mundo" por tal motivo propone que hay que amigarse con los de al lado "somos amigos de los pueblos, no de los gobiernos".

En cuanto a materia económica resaltó que la Argentina será destruida por las decisiones del primer mandatario.

