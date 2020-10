Exquisito: niditos con salsa toffe ¡En minutos!

View this post on Instagram

NIDITOS DE ALCAYOTA CON SALSA TOFFEE 👩🏿‍🍳❤️ Una receta local, de estación y hecha con amor. A veces creo que pienso con la panza, debe ser.. porque uno de mis dulces favoritos es el #alcayota #cayote Igual no a todos les gusta... . A quién si??? Bueno, el último viernes por #ElPermitido tuvo muy buena aceptación.. incluso por los disidentes .. La receta de #comida feliz re contra fácil . 🍋🍋Receta: 1 paquete de masa para empanadas 2 naranjas ralladura 290 gr queso crema 3 cucharas de azúcar impalpable Dulce de alcayota 100 gr de nueces . 🍬Salsa toffee 100 gr de azúcar 150 ml de crema de leche 10 ml de agua . Procedimiento: 1️⃣Con el horno precalentado empezamos a cocinar. 2️⃣Preparamos los moldes de tarteletas con un poquito de aceite y colocamos la masa, si queda grande le hacemos unos pliegues, quedarán como unas canastas, la cocción será de 5 minutos aproximadamente. 3️⃣En un recipiente colocamos el queso crema, batimos y agregamos el azúcar impalpable y la ralladura de naranja. 4️⃣Con una manga o con la ayuda de una cuchara rellenamos y luego hacemos un "nidito", manipulamos el dulce de alcayota 5️⃣Y por último si son muy golosos pueden hacer una salsa toffee o salsa de dulce de leche. 6️⃣Para la salsa toffee hacemos un caramelo, colocamos en un sartén el azúcar con la pizca de agua, cuando se vaya dorando agregamos la crema de leche, tibia. Revolvemos y listo!✅