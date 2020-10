Argentina contra el mundo: las diferencias de formar una empresa acá

En el programa No Tan Millennials hablamos con Germán Ghireti, emprendedor mendocino de Real Estate, y con Marcos Domínguez, creador de Cerebro Curioso, educación y robótica.

Domínguez resaltó que su proyecto no tenía como razón de ser cruzar las fronteras de Argentina, pero "en Uruguay y en Chile un mes de trabajo nuestro por alumno cuesta U$ 40 y en México entre U$60 y U$70". Por eso decidieron salir y tener que exportar, "porque sino lo tengo que desarmar".

El creador de Cerebro Curioso contó que con la crisis de 2001 se fue a vivir a Chile y que pasó 10 años en el vecino país. Luego volvió, pero aseguró que "no me trajeron las políticas sociales del kichnerismo, sino el amor por Argentina". "No me vuelvo a ir porque quiero criar a mis hijos acá", completó en relación al mensaje de un oyente que aseguraba que su partida del país fue por las políticas del neoliberalismo.

De todos modos, reflexionó en que "hoy ver el progreso acá es muy difícil". En referencia a eso hizo hincapié en las trabas y burocracias con las que se enfrentan los emprendedores. "Necesitamos leyes adecuadas para evolucionar y montar una empresa en 24 o 48 horas, como se está haciendo en el mundo", dijo Ghireti.

Además, el miembro de Real Estate enfatizó en que en cualquier lugar del mundo, formar una empresa "es más dinámico", en referencia a crear una cuenta, tener un crédito y entrar al banco.

De hecho, Marcos comentó que "después de crear la S.A.S estuve 3 meses para que me terminaran de dar una firma, fue todo un problema". Incluso, "hace 4 meses nos estaban a punto de cerrar o de hacer S.A y si eso sucedía Cerebro Curioso no podía seguir trabajando, porque, sin más, no iba a poder pagarle el doble a mi contador".

En este enlace, la entrevista completa.