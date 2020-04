En estos días donde viajar es algo que sólo queda en los sueños, viajeros de todo el mundo a través de imágenes impactantes invitan a que nos quedemos en casa para que pronto todo esto pase y podamos continuar con todos esos viajes que deseamos.

"Hoy toca quedarnos en casa para que cuando nos toque viajar, estemos todos"

La idea original surge de Alan x el Mundo y una gran cantidad de viajeros no dudaron en sumarse. Con imágenes emocionantes, el video que te invita a viajar hoy de una manera distinta. !Miralo!

"Yo sueño Sueño mucho, sueño y sueño. Sueño de día, sueño de noche. Sueño dormido y sueño despierto. Me gusta más soñar despierto. Sueño que sueño y sueño de nuevo. Sueño placer y sueño llanto. Sueño colores y olores. Sueño de forma tan real que a veces dudo que sea un sueño.

Sueño un mundo. Un mundo de sueño. Un mundo donde no importa quién eres porque todos somos lo mismo. Un mundo donde da igual el lugar donde naciste porque todos venimos del mismo sitio. Un mundo donde todos nos entendemos. Un mundo donde lo diferente nos hace iguales. Sueño muchos sueños, pero todos son el mismo. Sueño contigo y sueño conmigo. Sueño con el mundo, con los mundos.

Sueño que no hay distancias largas ni fronteras. Sueño que lo que creo no es superior a lo que no creo. Sueño que todos sonríen, sueño que todos lloramos, de felicidad. Sueño por el simple placer de soñar. Sueño que entiendo mis sueños y sigo soñando a voluntad. Sueño que todos soñamos y soñamos el mismo sueño.

Sueño que la realidad y la fantasía no son tan diferentes."

Con esas palabras Alan Estrada acompaña una compilación de imágenes tomadas en sus diferentes viajes por el mundo.

¡Soñemos juntos, ya pronto volveremos a viajar!