Qué necesito para viajar en vacaciones de invierno, provincia por provincia

Llegó julio y con él las ganas de pasar unas divertidas vacaciones y disfrutar del invierno en los diversos paisajes de Argentina. ¿Ya sabés a dónde vas a ir?.

Antes de programar tu viaje es importante que tengas en cuenta cuáles son los requisitos para ingresar a cada provincia. Como así también cuáles son las diversas restricciones de circulación que cada gobierno provincial ha decretado como medida sanitaria.

Foto: @visitargentina

Provincia por provincia: qué necesito para viajar

La Rioja

Los turistas que ingresan desde otras provincias deberán presentar PCR negativo o Test Rápido Negativo realizado en las últimas 72 horas, además de una declaración jurada y descargar la APP Cuidar.

Formosa

Al llegar a la provincia deberás presentar certificado covid negativo, además realizar una cuarentena de 14 días. No todas sus localidades se encuentran abiertas al turismo, la Ciudad de Formosa está cerrada a esta actividad.

Misiones

Como requisito para ingresar a esta provincia deberás descargar la APP Cuidar, como así también la Misiones Digital (donde completarás la declaración jurada). Misiones además solicita test PCR negativo realizado en las 48 horas previas al viaje. De no contar con uno, al llegar a la provincia y presentando un comprobante de compra de algún servicio turístico, podrás realizar el test de manera gratuita en cualquiera de los 4 ingresos habilitados: 2 terrestres (abiertos las 24 horas) y 2 aéreos (activos en la llegada de los vuelos). Para acceder a este servicio, deberás gestionar tu pasaporte en la app Misiones Digital.

Jujuy

Mantiene el turismo abierto. Para ingresar solo se debe tramitar el Certificado Turismo en la app Cuidar, no se requiere PCR Negativo ni cuarentena.

Salta

Para ingresar a la provincia es necesario sacar el Certificado Turismo.

Chaco

Para hacer turismo pide PCR negativo de 72 horas o ser paciente recuperado en los últimos 4 meses. Además, solicitan una autorización provincial que debe tramitarse en este link.

Santiago del Estero

Si sos de las provincias del Norte (Catamarca, La Rioja, Tucumán, Jujuy y Salta), tenés que completar una declaración jurada. En caso de viajar desde el resto del país, tenés que presentar PCR negativo de hasta 72hs como máximo de realizado. Del grupo familiar solo se exigirá a los adultos. Si llegás por vía aérea tenés que presentar PCR negativo, en caso de no tenerlo se te realizará el PCR gratuito en el momento del arribo. En el caso de que estés en tránsito atravesando la provincia rumbo a otro destino no te piden PCR negativo. En todos los casos se debe completar una declaración jurada online.

Corrientes

Quienes ingresan como requisito deberán realizar un test PCR gratuito y presentar el Certificado Turismo. También completar una declaración jurada y tener una reserva de alojamiento.

Tucumán

La provincia se encuentra abierta al turismo. Quienes ingresan deberán presentar el Certificado Turismo.

Santa Fe

Tiene habilitado el turismo con el Certificado Turismo, una reserva turística y registrarse en la app de la provincia. No pide PCR negativo.

San Juan

Para ingresar a la provincia es necesario presentar el Certificado Turismo.

San Luis

La provincia se encuentra abierta al turismo nacional, para ingresar hay que presentar el Certificado Turismo.

Córdoba

Abre al turismo por vacaciones de invierno desde el 9 de julio hasta el 1 de agosto. Para ingresar, sólo se pedirá el Certificado Turismo de la app Cuidar.

Buenos Aires

Solo es necesario tramitar el Certificado Turismo para ingresar desde otras provincias.

Mendoza

Esta abierta al turismo nacional. Al ingresar deberás presentar el Certificado Turismo.

La Pampa

Tiene habilitado el turismo interno con una declaración jurada provincial que se tramita en este link.

Neuquén

La provincia ha habilitado el turismo con Certificado Turismo y sin PCR.

Río Negro

Estas vacaciones de invierno la provincia pedirá test PCR negativo al turista ingrese a la provincia a través de un ómnibus de larga distancia o un avión de no más de 72 hs previas a abordar. En caso de ingresar con auto particular el PCR negativo no hará falta. En todos los casos se solicita que se registren en la página o aplicación de "Circulación RN".

Chubut

Tiene habilitado el turismo para viajeros argentinos con el Certificado Turismo. Los residentes de provincia y Ciudad de Buenos Aires deben hacerse un PCR. Se requiere de un seguro que cubra covid-19 y de una reserva turística.

Santa Cruz

Para ingresar se debe presentar PCR negativo, seguro que cubra covid-19, una declaración jurada provincial y una reserva hotelera. No pide el Certificado Turismo.

Tierra del Fuego

Tiene habilitado el turismo con el Certificado Turismo, una reserva hotelera y un seguro que cubra covid-19. No pide PCR negativo. Foto: Cerro Castor

Cabe destacar que cada una de estas restricciones son válidas para turistas argentinos que ingresen a las provincias desde otras provincias. En cuanto a los pasajeros que ingresan desde el exterior, el Gobierno Nacional dispuso cuarentenas obligatorias y test PCR al aterrizar en el país. Para mayor información ingresar a: Circular Turismo