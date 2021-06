Esto es lo que piden para viajar por Argentina en vacaciones de invierno

En estos tiempos resulta muy complicado planificar prácticamente cualquier cosa. La pandemia impone su carácter dinámico e imprevisible. Algunas personas estarán pensando en poder hacer una escapada durante las vacaciones de invierno. Sin embargo realizar reservas o comprar pasajes son acciones que navegan en la incertidumbre de no tener claro qué estará permitido y qué no cuando llegue la fecha. Por eso consultamos a los destinos más elegidos de Argentina para que nos brinden detalles de cómo se preparan y qué requisitos tendrán para ingresar.

Para quienes deciden salir a esquiar y disfrutar de la nieve en general, Mendoza suele ser un destino fijo en el receso invernal. Desde el Ministerio de Turismo y Cultura se muestran expectantes de que muchos visitantes lleguen a partir del 12 de julio. "No se va a pedir un test PCR negativo, ni aplicación Cuidar, ni realizar ningún tipo de aislamiento" aseguraron las autoridades provinciales. Sin embargo "se ha previsto hacer controles de los protocolos sanitarios que están vigentes actualmente" como el uso de barbijo, el distanciamiento, la ventilación de los ambientes, la restricción de la circulación entre las 23.30 y las 5.30, los aforos para locales gastronómicos y culturales. La idea fue avanzar en la vacunación del sector de Turismo, Hotelería y Gastronomía precisamente para ofrecer un destino seguro. Los centros de esquí de Las Leñas y Los Puquios anunciaron su apertura.

Por otra parte, destacan que Mendoza armó una agenda cultural potente "en los 18 departamentos con espectáculos gratuitos o precios populares en las principales salas de la provincia". A su vez, se solicitó a las empresas aéreas que aumenten su frecuencia de vuelos a la provincia aunque destacaron que "la gente está reticente a reservar o comprar con anticipación porque aún no tienen claro qué decidirá Nación con respecto a las vacaciones de invierno".

El norte argentino con libre circulación

Otro destino frecuente es ir por la ruta 40 hacia el Noroeste argentino. Generalmente quienes optan por estos lugares aprovechan para visitar al menos Tucumán, Salta y Jujuy. El Secretario de Turismo y Cultura de la Ciudad de Salta, Fernando García Soria, cuenta que "la linda" tiene muchas expectativas de tener en el receso invernal una recuperación económica en Turismo que fue tan fuertemente golpeado. En esa dirección destacan que se han perdido muchas conexiones aéreas. "Salta tenía 120 vuelos semanales y hoy tiene aproximadamente 28. Queremos recuperar la conectividad no sólo con Buenos aires, sino también con Mendoza, Córdoba, Iguazú y los internacionales" se lamentó García Soria.

En el marco de "Salta ciudad responsable" se han establecido algunas medidas que favorecen el cumplimiento de las restricciones a su vez que el funcionamiento de los negocios. "En los principales corredores gastronómicos se dispuso el corte de la calle para que los locales pudieran aprovechar la vía pública y colocar mesas".

En cuanto a los requisitos, únicamente se solicitará "la declaración jurada que se completa en la página de Nación para poder realizar viajes". Además días atrás las provincias del norte argentino firmaron un acuerdo de libre circulación para favorecer a aquellos que hacen "el circuito integrado de Tucumán, Salta y Jujuy".

Bariloche y El bolsón: prefiera el auto particular

Para los amantes de la Patagonia y los deportes de invierno, Río Negro es un gran destino para ir en julio. Cecilia Caldelari, Subsecretaria de Turismo de Río Negro describe cómo se estuvieron preparando para esta próxima temporada.

Por un lado los centros de esquí estarán pronto habilitados este año. "El 3 de julio estará abriendo el Cerro Perito Moreno en El Bolsón y el 9 el Cerro Catedral en Bariloche". Aunque las nevadas fuertes aún no llegan, todo parece indicar que este 2021 habrá lo suficiente para poder deslizarse con esquíes o snowboard. Desde Turismo de Río Negro aseguran "que igual para los que quieran ir a conocer la nieve, a tocarla o a jugar, los medios de elevación los pueden llevar hasta la punta de los cerros, tanto en Bolsón como Bariloche".

No se pedirá ningún tipo de test PCR, ni aislamiento; únicamente que se registren en la página o aplicación de "Circulación RN". Ahora bien, quienes prefieran ingresar a la provincia a través de un ómnibus de larga distancia o un avión, allí se les solicitará además del registro en la página, un test rápido o PCR negativo de no más de 72 hs previas a abordar. Aclaran que "quedan exceptuados de testearse los menores de 10 años que viajen con su familia". Pero "si llegan a Río Negro en vehículos particulares, esto no será necesario".