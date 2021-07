Así están los centros de esquí del país por la falta de nieve y las altas temperaturas

Luego de un 2020 con importantes nevadas y con la mayoría de los centros de nieve cerrados al turismo nacional por la pandemia, el sector no se esperaba que la temporada 2021 fuese de esta manera. Las altas temperaturas y la escasez de nieve hace que muchos centros de esquí no puedan abrir todas sus pistas y algunos aún no tienen fecha de apertura.

Los pronósticos a largo plazo tampoco son muy alentadores, ya se había advertido que este invierno traería poca nieve y las consecuencias ya se están haciendo sentir.

Las Leñas es uno de los centros de esquí más perjudicados esta temporada.

Así están los centros de esquí

Cerro Catedral, Bariloche

Para poner en condiciones las pistas y que las máquinas pisa nieve puedan trabajar para preparar las conexiones y así mantener la oferta de servicios en la montaña, la empresa Catedral Alta Patagonia convocó voluntariamente a instructores de clubes, escuelas e independientes, para retirar piedras de las pistas y acercar nieve manualmente desde sectores donde las máquinas no pueden acceder.

Foto: Cortesía Diego Ferreira

“Con las altas temperaturas de los últimos días, la base que se había armado en las pistas se derritió. Las máquinas por su peso llegan directamente al suelo natural, lo que dificulta el trabajo para mantener las pistas en condiciones. En los lugares críticos estamos trabajando con una máquina que cuenta con orugas de goma que genera menos desgaste en las pistas, pero la condición de nieve en la montaña es marginal. Estamos haciendo un gran esfuerzo y trabajo casi artesanal para poder mantener la operación, pero realmente necesitamos más nieve para poder continuar”, indicó Matias Marcaccini, Gerente de Montaña de Cerro Catedral.

La empresa Catedral Alta Patagonia decidió junto al ente de control, Eamcec, disponer de un nuevo horario de operatoria del centro invernal para "priorizar la seguridad en pista de nuestros visitantes".

Cerro Chapelco, San Martín de Los Andes

Si bien la acumulación de nieve en los últimos días generó expectativas en Cerro Chapelco, las altas temperaturas posteriores terminaron generando preocupación.

Cerro Chapelco solo vende pases diarios hasta tanto no cambie la situación.

Por eso desde la empresa que lleva adelante el funcionamiento del centro de esquí ubicado en San Martín de Los Andes indicaron que debido a las condiciones de nieve a partir de ayer estarán operativos únicamente la Telecabina, la Silla 63 y la Silla Graeff. Además, se informó que hasta tanto no cambie esta situación, Chapelco ofrecerá a la venta únicamente pases diarios, servicios de escuela y alquiler de equipos por un día.

Cerro Bayo, Villa La Angostura

El presidente del grupo empresario que es dueño del centro de esquí Cerro Bayo, Pablo Torres García, dijo este martes que están recibiendo muchos visitantes, pero que preocupa la situación climática: "estamos con la nieve muy justa, esa es la verdad".

Desde Cerro Bayo explican que la poca nieve en varios sectores de la montaña se deben a no solo a las pocas precipitaciones que se han registrado, sino también a las altas temperaturas que resienten y desgasta un poquito más la nieve que se ha acumulado.

Las expectativas están puestas en el pronóstico para el fin de semana, así lo indicó al sitio La Angostura Digital Torres García. “Para el viernes estamos esperando una muy buena nevada, y vamos a poder dar un producto, no de la calidad que nos gustaría, pero sí con las posibilidades de que la gente pueda disfrutar de estas pistas de esta montaña y todo lo que tiene Bayo para dar”, adelantó.

Las Leñas, Malargüe

El centro de esquí ubicado en el sur de Mendoza aún no tiene fecha de apertura por la falta de nieve. El 2020 fue un año bueno en cuanto a nevadas, pero debido a la pandemia Las Leñas decidió no abrir sus puertas; este año la falta de nieve, hasta ahora, permite dar inicio a la temporada.

Si bien la última semana de junio nevó y el centro de esquí se vistió de blanco durante unos días, esto sirvió solo para las fotos. El panorama cambió y los pronósticos indican que la escasez de nieve se mantendrá durante al menos 15 días más. Las Leñas, 14 de julio 2021. Foto: IG @fabr1x

El gerente de Las Leñas, Daniel Valentini, explicó: "Nosotros estamos preparados para abrir en cuanto las condiciones de nieve permitan abrir los medios con total seguridad. En aquellos casos de pasajeros que no puedan asistir se les da la opción de un voucher para la próxima temporada y si lo requieren les devolvemos lo que pagaron".

Lo mismo sucede con el parque de nieve del Cajón Grande, Real del Pehuenche y Valle Hermoso (todos ubicados en Malargüe) los cuales tuvieron que adaptar las promociones a ofertas sin nieve, para brindar servicios a los turistas que llegan a la provincia.