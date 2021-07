Hoy, 20 de julio, Jeff Bezos viaja al espacio: ¿cómo seguir en vivo este histórico momento?

Jeff Bezos, el fundador de Amazon, hará realidad el sueño del turismo espacial. El multimillonario despegará hoy, 20 de julio, hacia el espacio en el cohete New Shepard, fabricado por su compañía Blue Origin. La histórica hazaña podrá seguirse en vivo.

Bezos realizará este tan esperado viaje junto a su hermano Mark, una vieja aspirante a astronauta y un joven estudiante. Será el primer vuelo tripulado de la empresa que Bezos, la cual creó en el año 2000 para promover el turismo espacial.

La tripulación será muy reducida, sólo hay otros tres asientos para pasajeros en la nave. Los 4 astronautas permanecerán suspendidos en el espacio por 4 minutos y el viaje total será de 11 minutos.

La tripulación del New Shepard.

Además del multimillonario, disfrutarán de la aventura su hermano Mark y la estadounidense Wally Funk, de 82 años, quien fue la primera mujer instructora de vuelo en una base militar de su país. En los años 60, Funk entrenó junto a otras 12 mujeres en un programa de la NASA para llevarlas al espacio, pero su sueño se truncó cuando la agencia espacial canceló la iniciativa. Este 20 de julio, por fin sabrá cómo es estar en el espacio.

El tercer asiento será para Oliver Daemen, un joven neerlandés de 18 años recién graduado, que pretende estudiar física en la Universidad de Utrecht. Se trató de una sorpresa para el cuarto afortunado, ya que aquel asiento había sido asignado a través de una subasta por 28 millones de dólares a otra persona, quien pidió mantener su nombre en el anonimato, pero desistió de viajar por “problemas de agenda” y tendrá un lugar en una próxima misión.

Así será el despegue

El sitio de lanzamiento de Blue Origin se encuentra en una ubicación remota en el desierto del oeste de Texas y no hay áreas de visualización pública en las cercanías del lugar. El Departamento de Transporte de Texas cerrará una parte de la carretera estatal 54 adyacente al sitio de lanzamiento y no permitirá espectadores en la parte cerrada de la carretera durante el lanzamiento.

Sin embargo, desde la compañía liderada por Jeff Bezos decidieron transmitir en vivo para todo el mundo cómo será este lanzamiento único.

Dónde ver el viaje en vivo

Todo el mundo podrá ver la aventura hacia el espacio de Bezos a bordo de la New Shepard la cual será transmitida en vivo por Blue Origin a través de su sitio web BlueOrigin.com. La transmisión de este vuelo comenzará a las 6:30 a.m. CDT (8:30 am de Argentina). y el despegue del cohete está previsto para las 8:00 am CDT (10 am de la Argentina).

La transmisión en vivo dentro de la nave, en su viaje espacial de 11 minutos, será compartida por Blue Origin después del viaje. Además, los astronautas darán una conferencia de prensa para contar los detalles del viaje al finalizar.