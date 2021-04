El argentino que dio dos vueltas al mundo en bicicleta y ahora logró una nueva y admirable hazaña

Mariano Lorefice es guía de cicloturismo y ambientalista. Desde muy pequeño eligió la bicicleta como medio de transporte y fue esta pasión por pedalear la que lo llevó a concretar admirables travesías en distintos puntos del planeta.

Mariano nació hace 53 años en la ciudad de La Plata, actualmente vive en Italia pero él se considera un ciudadano del mundo, es que es una persona inquieta que llega en bicicleta a todas partes y esto le ha permitido conocer lugares maravillosos e historias de vida sorprendentes.

Mariano es un aventurero incansable. Con su bicicleta realizó dos vueltas al mundo, pedaleando 130.000 km a través de 90 países. Realizó muchos cruces por la Cordillera del Himalaya, la Cordillera de los Andes y la mayoría de las cadenas montañosas de la Tierra.

Su gran voluntad llevó al argentino a recorrer la selva del Amazonas y los desiertos más importantes del mundo, atravesó Canadá en pleno invierno, soportando temperaturas de -67C. y hasta llegó a la cima del cerro Aconcagua (6960 msnm), pedaleando en solitario. Hoy, y desde 1998, cuenta con más de 200.000 kilómetros pedaleando como guía de cicloturismo y realizó más de 230 viajes por 17 países, junto a su empresa Patagonia Biking.

Una nueva hazaña admirable

Fue en una de sus travesías cruzando el Amazonas sobre dos ruedas que observó como la selva era incendiada. Desde ese momento decidió hacer algo grande para evitar la deforestación de este pulmón del planeta. Así nació "Pedaleando por la Vida 2021", la travesía en bicicleta que, desde el 6 de marzo al 4 de abril, lo llevó a recorrer 5.550 kilómetros por la Ruta 40, desde la ciudad de La Quiaca en Jujuy hasta Ushuaia en Tierra del Fuego. Fueron 30 días de pedaleo a través de la Argentina, en solitario (sin vehículo de apoyo) y viajando de forma autosuficiente con alforjas.





En su camino, y a través de su blog y sus redes sociales, Mariano compartió centenares de fotos con las bellezas naturales de nuestro país, mientras concientizaba sobre el cuidado del medio ambiente. De igual forma, promovió la alianza que realizó junto a la ONG Internacional One Tree Planted, para que sus seguidores colaboren con su campaña y, a través de una donación, se sumaran activamente a donar en dinero el valor equivalente de un árbol.

“Hay ciclistas que comparten un número de cuenta para que la gente les done dinero y esponsorice sus aventuras. En este caso, todo lo recaudado no fue para mí, sino que fue directamente a One Tree Planted, la ONG Internacional encargada de reforestar el Amazonas", comparte Lorefice.

Y agrega, "según los científicos, si no se revierte la degradación de la selva amazónica, las consecuencias del cambio climático podrían acelerarse en todo el planeta. Y el planeta es mi hogar, y el de todos, por eso tenemos que cuidarlo”.

La campaña, que hasta el momento logró 1450 árboles donados, continúa hasta diciembre de este año y todos los que quieran pueden colaborar a través de la iniciativa de Mariano con One Tree Planted.

Además, el viajero lanzó una invitación a todos los que quieran acompañarlo, de manera gratuita, en una nueva travesía en el mes de diciembre 2021, desde El Calafate a Ushuaia en la cual compartirá su experiencia como guía de mountain bike. Esta es su manera de agradecer la generosidad de todos los que quisieron sumarse activamente con el cuidado del planeta.