Isla irlandesa busca cuidadores a cambio de sueldo en euros y hospedaje

Esta maravillosa isla ubicada en la parte más occidental de continente europeo busca a dos personas, que idealmente sean pareja o amigos, para que cuiden las casas de huéspedes y la cafetería del lugar durante 6 meses. Los puestos de trabajo que quedaron vacantes son los más solicitados.

Aquellos que queden seleccionados vivirán en la isla remota de An Blascaod Mór (en gaélico), el territorio principal de las seis Islas Blaskets. Sus tareas serán preparar la cafetería, ocuparse de servir a los turistas y del check in y check out de estos en las cabañas, limpiar los asentamientos y dejar todo preparado para al día siguiente.

A cambio ambos recibirán espacio para dormir, el cual está ubicado arriba de la cafetería en una cama compartida, con un baño. Tendrán además disponibilidad de uso de la cocina de la cafetería. Su ropa sucia será recogida y lavada en tierra firme y todos los días se les entregará comida. A su vez recibirán un sueldo en euros "que se discutirá más adelante en la solicitud", según aclara la página oficial.

Este puesto de trabajo se abre todos los años y en 2020 tuvo más de 40.000 aplicaciones de personas que se querían hacer cargo de las tres cabañas y la cafetería, según informó el sitio de noticias Irish Examiner. Los propietarios de las instalaciones en la isla, Billy O’Connor y Alice Hayes informaron que las personas que apliquen deben saber que no contarán con agua corriente caliente ni electricidad y, además tener en cuenta que no es un trabajo de vacaciones, sino que reciben a varios huéspedes cuando tiene buen clima.

Los interesados en postularse a este puesto de trabajo pueden ingresar al sitio haciendo click aquí. La convocatoria está abierta hasta el 22 de Enero 2021.

Sobre la isla

Esta isla cuenta con 4,2 kilómetros cuadrados. Tiene superficies montañosas con acantilados, arena blanca, largos senderos, paisajes de un increíble verdor, ruinas de antiguos hogares y vida silvestre. Estuvo habitada durante siglos por una pequeña población que se dedicaba a la pesca y la agricultura, alcanzando una población de 175 residentes. Sin embargo, en 1954 el territorio fue desalojado.