Pasajes más baratos que nunca a Miami, Europa, Hawaii y otros destinos

Para aquellos que se animan a programar su próximo viaje y para los que necesitan de una pequeña ayuda para decidirse finalmente dónde viajar, estos super precios en aéreos serán una gran noticia.

Es un gran momento para comprar pasajes en avión a distintas partes del mundo a tarifas nunca antes vistas. Las aerolíneas bajan sus precios para reactivar las reservas y por ello es posible encontrar pasajes baratos a Hawaii, La Polinesia, Miami, Río de Janeiro y destinos de Europa.

Uno de los destinos que se encuentra como gran oportunidad es Hawaii, con pasajes a 550 dólares aproximadamente. Según muestran los operadores de viaje, los pasajes están en los valores más bajos de los últimos cuatro años. "Hawaii apareció estos últimos días con opciones de vuelo a Honolulu para enero a partir de los $85.626 flexible y con valijas desde Buenos Aires, en verano. También vimos el multidestino Honolulu + Los Ángeles por $85.375 desde Buenos Aires, con valijas incluidas y opciones en enero. Ambas tarifas incluyen el impuesto PAIS y la percepción del 35%", aseguró a La Nación Matías Mute, fundador del sitio Promos Aéreas.

Otro destino que sorprende por los precios de los pasajes son las playas paradisíacas de Malé en las Maldivas. "No es la primera vez desde que estamos atravesando la pandemia que vemos ofertas en destinos que no son los tradicionales. Meses atrás, esta tendencia comenzó con Malé, donde sus vuelos se conseguían por 1215 dólares ida y vuelta con equipaje e impuesto PAIS incluido (en ese entonces no estaba implementado el 35%), contó Mute. También hay pasajes a Papeete, en la Polinesia Francesa, por 1140 dólares en verano (impuesto PAIS y equipaje incluidos en el precio), un destino que se encuentra por lo general a 1600 dólares.

Los vuelos a las playas preferidas de los argentinos también traen tarifas más accesibles. "A Miami se consiguen pasajes por $58.000, que son menos de 400 dólares a la cotización del informal. A Europa hay vuelos a 500 dólares y lo mismo con los pasajes a Río de Janeiro, que históricamente siempre valieron 300 dólares y hoy están a $23.000, en 12 cuotas, que son alrededor de 150 dólares", indicó a la Nación Julián Gurfinkiel, cofundador de la agencia Turismocity.

"Si bien ahora hay demanda, a diferencia de los meses pasados, todavía está mucho más baja de lo que eran antes del coronavirus y estas promociones son una forma de reactivar. Si uno ve los precios de los pasajes dividido en dólar blue, están más baratos que nunca", agregó Gurfinkiel.

Animarse a comprar pasajes en este momento tiene sus costos, teniendo en cuenta que el escenario actual es muy cambiante debido a la pandemia y que es posible que los países impongan nuevas restricciones o haya cierre de fronteras. Por eso la mayoría de las aerolíneas ofrecen pasajes con flexibilidad para cambio de fecha.