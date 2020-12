Naomi Campbell confesó algo sorprendente sobre su insólita manera de viajar

Naomi Campbell ha sido una visionaria en lo que respecta a los protocolos de seguridad en los viajes. Es que antes de la llegada del coronavirus la modelo internacional ya tomaba estrictas medidas al momento de abordar un avión. Ahora confesó cómo es que obtiene dicho atuendo y fue noticia en el mundo.

La supermodelo sumó a sus extremos rituales de higiene que incluían: cubrebocas, toallas desinfectantes, guantes y cobijas especiales, para evitar cualquier contagio, un traje de protección que la cubre de pies a cabeza que le permite estar aislada y no tocar ninguna superficie.

"Esto es lo que hago en cada avión al que me subo. No me importa lo que la gente piense de mí. Es mi salud y me hace sentir mejor" confesó Campbell en en un video de Youtube en donde compartió los pasos de su rutina de viaje. "No importa si tomo un avión comercial o privado, mientras el avión desciende, la gente tose y estornuda... y no puedo con eso. Ésta es mi protección. Viajo mucho y me debería de enfermar más de gripa y eso, y me siento bendecida de que no y realmente pienso que mi pequeña rutina me ayuda", agregó.

La modelo ha confesado en una entrevista a la revista WSF que compró en cantidad en Amazon su traje de protección. De hecho, ha explicado que recibe de forma continuada el producto puesto que la plataforma comercial permite a sus clientes ‘Amazon Prime’ subscribirse a este servicio.

“Los compré a granel y por suscripción, así que siguen llegando a casa”, explicó Naomi Campbell y detalló que tuvo un contratiempo que la llevó a estar muy mal. “Hubo un momento en el que mi paquete no había llegado porque los trajes se habían agotado. Entré en pánico a pesar de que no iba a ninguna parte”.

Lo más insólito fue que el traje de protección que llevaba Naomi Campbell en las imágenes que se compartieron en redes sociales ha sido donado al Fashion Museum Bath en Inglaterra. Esta decisión también la tomó por sorpresa, "Se va al Museo de Moda de Bath. Me sorprendí. Pensé '¿Es en serio? ¿Por qué querrían eso?', pero eso es lo que quieren", comentó la modelo.