Mendoza presiona para aumentar la frecuencia de los vuelos

Con la llegada de las vacaciones de verano y la habilitación del turismo en la mayoría de las provincias, Mendoza es uno de los destinos que muestra un importante recuperación en la industria.

Según informaron desde Aeropuertos 2000 son 20 los vuelos semanales que llegan a Mendoza, de los cuales quince son operados por Aerolíneas Argentinas, cuatro por JetsMart y uno de ellos por Flybondi. Todos en su mayoría con origen Ezeiza, salvo un vuelo de Aerolíneas Argentinas que proviene de Córdoba.

La ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, Mariana Juri informó a MDZ que la provincia ya tiene recuperada las tres líneas aéreas con conexiones nacionales que tenía antes de la pandemia, estas son Aerolíneas Argentinas, Jet Smart y Flybondi. “Eso es una gran cosa, además la ocupación de sus vuelos es buenísima”, celebró la funcionaria.

Hasta el 10 de enero todos los vuelos hacia la provincia están casi completos, por lo que desde el Ministerio de Cultura y Turismo presionan para que se aumenten las frecuencias y sean más los turistas que arriban a Mendoza por las vacaciones de verano. De hecho, hoy se llevará a cabo una reunión con Aerolíneas Argentinas para tratar esto.

El cierre del aeropuerto de El Palomar también se sintió en Mendoza, ya que gran parte de los vuelos llegaban desde ese establecimiento. Mariana Juri también se refirió a este acontecimiento que tiene en vilo a la industria del turismo en Argentina, “lo importante será que a Flybondi lo autoricen a volar desde Aeroparque cuando se reabra (está cerrado desde agosto de 2020 por refacciones) y que puedan llegar a un acuerdo razonable de costos de operación”.

En relación a los vuelos internacionales, que aún no están habilitados en el Aeropuerto el Plumerillo, el jefe de medios de la empresa Aeropuertos Argentina 2000 Carlos Armentano explicó a MdzTrip que “el restablecimiento de los vuelos internacionales en Mendoza es una decisión que depende del Ministerio de Salud, el de Transporte y la Gobernación a nivel nacional, todo será en función de cómo avanza la pandemia”.

Juri también se refirió a este tema al explicar que a nivel mundial “lo aerocomercial está siendo una catástrofe. Pero en Argentina en particular necesitamos que se abra para que no dejen de operar las aerolíneas - y agregó- Copa nos confirmó que apenas autoricen ellos retoman la operación de Mendoza con Panamá. Pero si eso no ocurre pronto el riesgo es cada vez mayor”.

Más allá de que sea Nación quién autoriza los vuelos internacionales son acuerdos que también deben hacerse entre los países de origen y de destino, “Eso es porque las rutas ya están habilitadas. Sino intervienen más organismos”.