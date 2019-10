¿Vuelve Soda Stereo? El misterioso video de Charly Alberti y Zeta Bosio

Un breve video publicada en la mañana en las redes sociales oficiales de Soda Stereo encendió las especulaciones de los fans de la banda.

Tanto en la web de la banda como en sus cuentas en Instagram, Twitter y Facebook, se puede observar un brevísimo clip de tan solo 35 segundos en blanco y negro.

Ver esta publicación en Instagram #SodaStereo Una publicación compartida por Soda Stereo (@sodastereo) el 3 de Oct de 2019 a las 7:01 PDT

Allí puede verse a Charly Alberti y Zeta Bosio en una sala de ensayo. De fondo, la intro y primeros acordes de "Hombre al agua".

No hay nada más. El video no dice nada ni hay ningún elemento que contextualice de qué se trata. Dato significativo: no aparece ninguna imagen de su líder Gustavo Cerati ni se escucha su voz.